TCMB yayımladı: Türkiye'de yatırım beklentileri azalıyor!

2025 yılı Bahar dönemi Yatırım Eğilimi İstatistikleri açıklandı. Verilere göre işyerlerinin büyüklük gruplarına göre yatırım beklentilerinde düşüş yaşanırken özellikle büyük ölçekli işyerlerinde öngörülen artış zayıfladı.

TCMB yayımladı: Türkiye'de yatırım beklentileri azalıyor!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.04.2025 - 12:43

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Bahar dönemi Yatırım Eğilimi İstatistiklerini açıkladı.

Yapılan değerlendirmelere göre, işyerlerinin büyüklük gruplarına göre yapılan analizlerde üretimde çalışan sayısı 500 ve üzerinde olan işyerlerinde diğer büyüklük gruplarının aksine 2024 yılı Güz döneminde öngörülenin aksine daha düşük bir artış gözlemlendi.

ÖNGÖRÜLEN YATIRIM HARCAMALARI

2025 yılı Bahar dönemi anketine göre, 2025 yılında yapılması beklenen yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre artacağı yönündeki değerlendirmeler zayıf bir şekilde devam ediyor.

2025 yılı için öngörülen yatırımların bir önceki yıla göre değişimi, işyerlerinin büyüklük grupları bazında değerlendirildiğinde, üretimde çalışan sayısı 50 ile 249 arasında olan işyerleri hariç, diğer tüm büyüklük gruplarında, 2024 yılı Güz dönemindeki ilk tahminlere kıyasla aşağı yönlü bir revizyon yapıldığı görüldü.


Etiketler: #Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası #yatırım #bahar dönemi

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