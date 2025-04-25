TCMB verileri yayımladı: Yurttaş enflasyonda düşüş beklemiyor!

Yayınlanma: 25.04.2025 - 10:49

Güncelleme: 25.04.2025 - 10:49

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Sektörel Enflasyon Beklentileri raporunun nisan ayı sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Raporda, 2025 yılı Nisan ayı itibarıyla 12 ay sonrasına ilişkin yıllık enflasyon beklentisinin piyasa katılımcıları arasında bir önceki aya kıyasla 1,0 puanlık artışla yüzde 25,6 seviyesine yükseldiği belirtildi.

Hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi ise yüzde 59,3 olarak sabit kaldı; bu oran önceki ayla aynı düzeyde gerçekleşti.

Raporun açıklama kısmında şu ifadelere yer verildi:

“Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğiyle gerçekleştirilen Tüketici Eğilim Anketi aracılığıyla; finansal ve reel sektör temsilcileri, imalat sanayi firmaları ile hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon tahminleri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri oluşturulmuştur.

Nisan ayında, 12 ay sonrasına ilişkin yıllık enflasyon tahmini piyasa katılımcıları için yüzde 25,6'ya, reel sektör için yüzde 41,7'ye yükselirken; hanehalkı için ise değişmeyerek yüzde 59,3 seviyesinde kalmıştır.”

YURTTAŞ DÜŞÜŞ BEKLEMİYOR

Gelecek 12 ayda enflasyonun düşeceğini öngören hanehalkı oranı, bir önceki aya göre 4,1 puanlık azalışla yüzde 27,2 olarak kaydedildi.



