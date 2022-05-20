Faiz indirimi pozitif etkiledi: Asya borsaları yükselişte

20 Mayıs 2022 Cuma, 11:05

1 yıllık kredi referans faiz oranını yüzde 3,70 seviyesinde koruyan banka, en son 20 Ocak'ta 5 baz puanlık faiz indirimine gitmişti. Bankanın, alışıldık oranların üzerinde yaptığı faiz indirimi sürpriz karşılanırken, yetkililerinin salgından etkilenen faaliyetleri desteklemek için daha fazla önlem sözü piyasaları pozitif etkiledi.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da nisanda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 2,5 artarak 7 yılın ardından ilk kez ülke merkez bankasının hedefinin üzerinde gerçekleşti. Enflasyondaki yükselişin iç talepteki canlanma yerine artan ithalat maliyetleri öncülüğünde gerçekleşmesi, ülkede aşırı gevşek parasal desteklerin devamına işaret etti.

Çin'de, Covid-19 salgını kapsamında devam eden karantina uygulamaları da yakından takip edilirken, küresel çapta yüksek enflasyonist baskılar karşısında atılacak agresif faiz artırımı adımlarının ekonomileri resesyona sürükleyeceği endişeleri de gündemdeki yerini koruyor.

ASYA BORSALARI YÜKSELDİ

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,60 artarak 3.147 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1.81 artarak 2.639 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,27 değer kazanarak 26.739 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde 127,9'dan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 2,50 primle 54.119 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,97 artışla 20.718 puanda seyrediyor.