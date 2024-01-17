Faiz indirimleri 2024’te kıymetli maden fiyatlarını artıracak

Yayınlanma: 17.01.2024 - 15:10

Güncelleme: 17.01.2024 - 15:10

Kıymetli maden ticaretinde Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden Troy Kıymetli Maden Ticaret A.Ş., “Kıymetli Madenler 2024 Yılı Beklentileri” raporunu açıkladı.

Troy Kıymetli Maden Ticaret A.Ş. “Kıymetli Madenler Beklentileri” raporları, dünya ekonomisi, merkez bankalarının para politikaları, endüstriyel arz-talep durumu, jeopolitik riskler, küresel piyasalardaki gelişmeler ve bunların kıymetli madenlere olası etkilerini ayrıntılı bir şekilde ele alıyor. Kıymetli madenlere ilişkin fiyat beklentilerinin yer alması nedeniyle yatırımcılar tarafından da merakla beklenen “Kıymetli Madenler 2024 Yılı Beklentileri” raporuna göre, küresel piyasalar açısından 2024 yılına merkez bankalarının faiz indirimleri damga vuracak. Troy Kıymetli Maden raporunda, yılın ikinci yarısından itibaren FED’in başlatacağı ve genele yayılacak faiz indirimlerinin yanı sıra jeopolitik risklerdeki olası artışların etkisiyle 2024’ün; altın başta olmak üzere gümüş, platin ve paladyum gibi kıymetli madenler açısından “boğa piyasası”nın hâkim olacağı, pozitif bir yıl olacağına dikkat çekildi.

ALTIN FİYATLARI JEOPOLİTİK RİSKLERLE ARTTI

Troy Kıymetli Maden Ticaret A.Ş. “Kıymetli Madenler 2024 Yılı Beklentileri” raporunda, küresel piyasalar açısından faiz artış ve jeopolitik risklerin ön planda olduğu bir yıl olarak tanımlanan 2023 yılına ilişkin şu değerlendirme yapıldı;

“Yatırımcılar yıl boyunca FED’in maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon hedefi ile uyguladığı sıkı para politikasının süresine ve faizleri nereye kadar yükseltileceği sorusuna cevap aradı. Ancak devam eden Ukrayna-Rusya savaşının yanı sıra Afrika’da yaşanan darbeler ve yılın son çeyreğinde başlayan Filistin-İsrail savaşının yayılabileceği endişesinin yarattığı riskler, enflasyon üzerinde olumsuz beklenti yarattı. Bu nedenle 2023, yatırım tercihlerinin çok dalgalandığı bir yıl oldu. Yılın son çeyreğinde artan jeopolitik riskler altının, bir kez daha güvenli liman olduğunu teyid ederek fiyatların artmasına neden oldu.”

Troy Kıymetli Maden “Kıymetli Madenler 2024 Yılı Beklentileri” raporunda, Filistin-İsrail savaşının yayılabileceği endişesiyle artan ilginin 2023 yılında altın fiyatlarını 2000 dolar/ons seviyelerinin üstüne taşıdığına ve yılı dolar/ons bazında yüzde 13,12 değer artışıyla tamamladığına dikkat çekildi.

KIYMETLİ MADENLER 2024’TE YATIRIMCISINI MEMNUN EDEBİLİR

Troy Kıymetli Maden Ticaret A.Ş. “Kıymetli Madenler 2024 Yılı Beklentileri” raporunda, 2024 yılının ilk çeyreğinde ABD merkez Bankası FED ve diğer merkez bankalarının, artan jeopolitik risklerin yaratabileceği enflasyonist baskıları göz ardı edemeyeceklerini bu nedenle de faiz artışına gitmeyeceklerini ancak; tedbirli bir politika izlemelerinin beklendiği vurgulandı. Yılın ikinci çeyreğinde ise yeniden gevşek para politikalarının uygulamaya sokularak, faizleri düşürme tarafındaki ilk adımların atılacağının öngörüldüğü raporda, “Bu anlamda yılın ikinci yarısında, büyüme odaklı planların devreye girmesiyle iki veya daha fazla faiz indirimi bekliyoruz. Hem gevşek para politikaları, hem de Ukrayna-Rusya, İsrail-Filistin savaşının uzaması ve yayılma endişesinin artırdığı jeopolitik risklerle ikili desteği arkasına alan kıymetli madenlerin yatırımcıları çekeceğini ve boğa piyasasına gireceğini öngörüyoruz” denildi.

FAİZ İNDİRİMLERİ VE JEOPOLİTİK RİSKLER “ALTIN”A İLGİYİ ARTIRACAK

Troy Kıymetli Maden “Kıymetli Madenler 2024 Yılı Beklentileri” raporunda, 2024 yılının ikinci yarısında merkez bankalarının yapacağı faiz indirimleri, artan jeopolitik risklerle güvenli liman arayışı yatırımcıların tercihlerini, “altın”dan yana koyacakları bir yıl olacağı vurgulandı. Rezerv para olarak doların zayıflayacağı beklentisi ve merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirme isteğinin de altına olan talebi artıracağına dikkat çekilen raporda, “Ayrıca dünyanın en büyük altın tüketicisi Çin ve ikincisi olan Hindistan’da beklenen ekonomik büyümeye bağlı olarak artacak tüketim talebinin de fiyatları yukarı yönlü etkilemesini bekliyoruz. Bu beklentiler, 2024 yılında ons bazında altını 2380 dolar ile yeni bir rekor seviyeye taşıyabilir. Altının 2024 yılını ise ons bazında 2190 dolar seviyelerinde kapatacağını tahmin ediyoruz. Diğer yandan Çin ve Hindistan’ın dönüşüm ve yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması çalışmalarının ithalat talebini ve fiyatları baskılayacağı düşünülse de, bu etkilerin uzun vadede fiyatlara yansıyacağını hesapladığımızdan 2024 yılı tahminlerimize dâhil etmedik” değerlendirmesine yer verildi.

GÜMÜŞ YATIRIMCILARI 2021-2023 DÖNEMİ KAYIPLARINI TELAFİ EDECEK

Altın fiyatlarının geçen yılın son çeyreğindeki yükseliş performansı yatırımcısını mutlu ederken gümüş önceki yıllarda olduğu gibi 2023 yılında da yatırımcılarına hayal kırıklığı yaratmaya devam etti. “Kıymetli Madenler 2024 Yılı Beklentileri” raporunda, 2023 yılına 23.93 dolar/ons seviyelerinden başlayan gümüşün yılı yüzde 0,05 oranında değer kaybıyla 23.79 dolar/ons seviyesinden kapattığı hatırlatıldı. Faiz indirimlerinin yanı sıra altına göre ucuz kalması ve elektrikli otomobil talebindeki artışın, gümüş fiyatlarını artıracağına dikkat çekilen raporda, “2021-2023 döneminde hayal kırıklığına uğrayan gümüş yatırımcıları, 2024 yılında kayıplarını kazanca dönüştürecekler. Faiz indirimlerinin yanı sıra altına göre ucuz kalması ve elektrikli otomobil talebindeki artış fiyatları yukarı yönde destekleyecek. Gümüşün ons bazında 2024 yılı kapanış fiyatının 36 dolar civarında olacağını tahmin ediyoruz.” denildi.

PLATIN GRUBU KIYMETLİ MADENLERİN TOPARLANMA YILI OLACAK

Geçen yıl merkez bankalarının sıkı para politikaları nedeniyle küresel büyümenin yavaşlaması ve elektrikli otomobil piyasasındaki beklentileri aşan büyüme, platin ve paladyum talebini yavaşlattığına dikkat çekilen “Kıymetli Madenler 2024 Yılı Beklentileri” raporunda bu gelişmelerin, platin grubu kıymetli madenlerin fiyatlarında düşüşlere neden olduğu hatırlatıldı. Raporda, “2023 yılına 1071.50 dolar/ons seviyesinde başlayan platin yılı yüzde 7,40 kayıpla 992.13 dolar/ons seviyesinde tamamladı. 2023 yılana 1794.90 dolar/ons seviyesinde başlayan paladyum, yüzde 38,69 oranında değer kaybederek yılı 1100.42 dolar/ons seviyesinde kapattı” denildi.

2023 yılını kayıplarla kapatan platin grubu kıymetli madenler açısından 2024, fiyatların arttığı, toparlanma yılı olacak. Troy Kıymetli Maden Ticaret A.Ş. “Kıymetli Madenler 2024 Yılı Beklentileri” raporunda, dünyanın en büyük platin üreticisi Güney Afrika’nın enerji sorununun maden üretiminde aksamalara neden olacağı beklentisi, hidrojen enerjisine yönelik yatırımların yanı sıra zayıf dolar ve yüksek paladyum fiyatları nedeniyle talebin platine kaymasının fiyatlarda artışa neden olacağı belirtildi. Raporda, platin fiyatlarının artacağı ve 2024 yılsonu kapanış fiyatının ons bazında 1230 dolar olacağı tahmin ediliyor.

Raporda, paladyumun en büyük üreticilerinden biri olan Rusya’nın Ukrayna ile savaşı, yaptırımları, buna bağlı olarak tedarik tarafında yaşanan zorluklar ve Güney Afrika’daki enerji kaynaklı sorunların maden üretimini yavaşlatacağı beklentilerinin paladyum fiyatlarının artmasına neden olacak faktörler olarak sıralandı. Paladyum üretiminin yaklaşık yüzde 81’inin otomotiv sektöründe kullanıldığına dikkat çekilen raporda paladyuma ilişkin şu beklentilere yer verildi: , “Elektrikli otomobil üretiminin beklentilerin üstüne çıkması ve sektörel fiziki alım tercihlerinin platine ve diğer alternatiflere kayması, talebi ve fiyatları aşağı yönde etkileyecek. Stoklarda ve geri dönüşümden elde edilen paladyum miktarının düşmeye devam etmesi ise bu baskıyı azaltacak. Bu durum paladyumu, spekülatif fiyat hareketlerine maruz bırakabilir. Ancak fiyatlardaki köpüğün büyük bir kısmının atılmış olmasının daha yüksek fiyatlar için alan açtığını da göz önünde bulundurarak 2024 yılı sonu itibariyle paladyum kapanış fiyatının 1600 dolar/ons dan gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.”