Faiz kararı açıklandı: Erdoğan'ın sözleri akla geldi

Yayınlanma: 21.12.2023 - 14:41

Güncelleme: 21.12.2023 - 14:48

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) yılın son faiz kararını açıkladı.

PPK, aralık ayı politika faizini beklentilere paralel 250 baz puan artışla yüzde 42,5'a yükseltti.

Merkez Bankası'nın faiz kararı ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gaziosmanpaşa’da kentsel dönüşüm temel atma törenindeki konuşmaları akla geldi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, "Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez, faiz devamlı düşecektir" sözleri gündem oldu.

Yüksek enflasyon konusuna değinen Erdoğan şu sözleri kaydetmişti:

"Enflasyonunun yükselmesinde, fiyat artışlarında birilerinin aç gözlülüğünün, alçaklığının payı varsa bunun da peşine düşeriz. Nitekim ilgili tüm kurumlara verdiğimiz açık talimat var. Vatandaşın ekmeğine göz dikenin gözünün yaşına bakmayacaksınız. Enflasyon meselesini de bu yıl sonuna kadar kontrol altına alıp, önümüzdeki yıl da tamamen çözeceğiz. Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez, faiz devamlı düşecektir. Amerika’da faiz yükselebilir. Göreceksiniz enflasyon da faizle birlikte düşecek. Türkiye Yüzyılı gibi vizyonu 3-5 karaborsacının hırsına teslim etmeyeceğiz"

FAİZ İNDİRİMİ 27 AY SONRA SONLANDIRILDI

Merkez Bankası, haziran ayındaki toplantısından itibaren para politikasında sıkılaştırmaya gitti.

Merkez Bankası, hazirandaki toplantıda faizde yukarı yönlü adım atarak indirim sürecini 27 ay sonra sonlandırmıştı.

Yeni başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk toplantısını haziranda yapan kurul, politika faizini 6,5 puan artışla yüzde 15'e yükseltmişti.

Merkez Bankası temmuz toplantısında politika faizini 2,5 puan artışla yüzde 17,50'ye yükseltmişti.

Ağustos toplantısında faiz artışına devam eden Merkez Bankası, 7,5 puanlık artışla faizi yüzde 25'e çıkardı.

Eylül ayı toplantısını yapan PPK, politika faizini 5 puan artışla yüzde 30'a çıkardı.

Merkez Bankası Ekim ayı toplantısında ise politika faizini beklentiler doğrultusunda 5 puan artışla yüzde 35'e yükseltti.

Kasım ayında Para Politikası Kurulu, politika faizini beklentilerin aksine 5 puan artışla yüzde 40'a çıkardı.

TCMB yılın son toplantısında ise politika faizini 2,5 puan artırarak yüzde 45'e yükseltti.