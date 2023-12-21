Son Dakika... Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı

Yayınlanma: 21.12.2023 - 14:00

Güncelleme: 21.12.2023 - 14:25

Hafize Gaye Erkan başkanlığında 7. kez toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) merakla beklenen yılın son faiz kararını açıkladı.

Buna göre Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, aralık ayı politika faizini beklentilere paralel 250 baz puan artışla yüzde 42,5'a yükseltti.

Böylelikle Merkez Bankası 7 ayda 34 puanlık faiz artışı yapmış oldu.

Merkez Bankası, haziranda 650, temmuzda 250, ağustosta 750, eylül, ekim ve kasımda 500'er baz puan olmak üzere faiz artırmıştı. Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantısı 25 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek.

MERKEZ BANKASI'NIN KARAR METNİ

Merkez Bankası Para Poılitikası'nın karar metninde şu ifadelere yer verildi:

"Kasım ayında sınırlı bir artış kaydeden manşet enflasyon son Enflasyon Raporu'nda sunulan görünümle uyumlu seyretmektedir. Yurt içi talebin mevcut seviyesi, hizmet fiyatlarındaki katılık ve jeopolitik riskler enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır. Öte yandan, yakın döneme ilişkin göstergeler, parasal sıkılaştırmanın finansal koşullara yansımasıyla yurt içi talepteki dengelenmenin devam ettiğine işaret etmektedir. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında sınırlı bir iyileşmenin başladığını da değerlendirmektedir. Dış finansman koşullarındaki belirgin iyileşme, rezervlerde süregelen artış, talepteki dengelenmenin cari işlemler hesabına desteği ve Türk lirası varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin güçlenerek artması, döviz kuru istikrarı ve para politikasının etkinliğine güçlü katkıda bulunmaktadır. Bu çerçevede, aylık enflasyonun ana eğilimindeki düşüş sürmektedir.

'EN KISA ZAMANDA TAMAMLANACAK'

Kurul, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirerek parasal sıkılaştırma hızını yavaşlatmıştır. Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngörmektedir. Fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gerekli parasal sıkılığın ise gerektiği müddetçe sürdürüleceği değerlendirilmiştir.

'MİKTARSAL SIKILAŞTIRMA DEVAM EDECEK'

Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmasının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Kredi faizlerinin hedeflenen finansal sıkılık düzeyiyle uyumlu olduğu değerlendirilirken, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemelerin, parasal sıkılaşma eşliğinde aktarım mekanizmasını güçlendirmeye ve bankacılık sisteminin fonlama kompozisyonunu iyileştirmeye devam edeceği öngörülmektedir. Kurul, faiz kararlarının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleme amacıyla, kullandığı sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın birikimli ve gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlemeye devam edecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir."

UZMANLAR NE BEKLİYORDU?

Uzmanların bugünkü kritik karara ilişkin tahminleri ise şöyleydi:

REUTERS ANKETİ

Reuters anketine katılan 12 ekonomistin tamamı yüzde 40 seviyesindeki politika faizinde 250 baz puan artış bekliyor.

Ankette Haziran 2024'te politika faizinin seviyesine ilişkin soruya cevap veren 11 ekonomistin tahminlerinin medyanı yüzde 45 seviyesinde oluştu.

Ankette 2024 sonu gelmeden faiz indirimlerinin başlayabileceği de öngörülüyor. Ekonomistlerin 2024 sonu için politika faizi tahminlerinin medyanı yüzde 37,5 seviyesinde. Tahminler yüzde 35 ile yüzde 45 bandında yer alıyordu.

BLOOMBERG HT ANKETİ

Bloomberg HT'nin anketine katılan 24 kurumun medyan beklentisi, aralık ayında faizin 250 baz puan artarak yüzde 42,5 seviyesine çıkacağı yönünde oldu. Maksimum beklenti yüzde 45, minimum beklenti ise yüzde 42,5 oldu.

Öte yandan bu anket döneminde 20 kurum 2024 yılına ilişkin faizde zirve tahminini de paylaştı. Buna göre piyasanın aralıkta, 2024 yılında politika faizi için zirve tahmini yüzde 45 oldu. 2024 zirve tahminlerinde en yüksek beklenti yüzde 45 seviyesinde, en düşük beklenti yüzde 42,5 seviyesinde kaydedildi.

Ayrıca 17 kurum 2024 yıl sonuna ilişkin faiz beklentisini aktardı. Buna göre 2024 yılının sonunda politika faizinin yüzde 35 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. 2024 yıl sonuna ilişkin faizde maksimum beklenti yüzde 45 seviyesi olurken, minimum beklenti yüzde 30 oldu.

Son olarak anket katılımcılarına faizde ilk indirim beklentileri de soruldu. Buna göre tahminini paylaşan 15 kurumun 10’u Merkez Bankası’ndan ilk hamleyi 2024’ün üçüncü çeyreğinde bekliyordu.

FOREKS ANKETİ

TCMB aralık ayı toplantısına ilişkin medyan beklenti, faizin 250 baz puan artırılacağı ve yüzde 40 seviyesinden yüzde 42,5 seviyesine yükseltileceği yönünde oluştu.

Foreks Haber anketine katılan 22 ekonomistin tamamı faizin artırılacağını öngördü. En yüksek tahmin yüzde 45 olurken, en düşük tahmin yüzde 42,5 olarak gerçekleşti. 22 ekonomistin 21'i 250 baz puan, 1'i ise 500 baz puan faiz artırımı öngörüsünde bulundu.

Ankette, 2024 yıl sonuna ilişkin görüş veren 15 ekonomistin medyan faiz tahmini yüzde 40 oldu. Yıl sonu faiz tahminlerinde maksimum beklenti yüzde 50, minimum beklenti ise yüzde 25,5 olmuştu.

AA FİNANS ANKETİ

AA Finans'ın, TCMB faiz toplantısına yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 42,50 ile yüzde 45,00 arasında yer aldı.

MORGAN STANLEY, GOLDMAN SACHS VE DEUTSCHE BANK

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley Türkiye tahminleri ile ilgili geçen hafta bir rapor kaleme aldı. Banka ekonomistleri, ocak ayında gerçekleştirilecek 250 baz puanlık ek bir artış ile yüzde 45’lik nihai faiz oranına ulaşılmasını beklediklerini belirtti.

Goldman Sacs, geçtiğimiz haftalarda yayınladıkları analizde TCMB'nin 250 baz puan daha artışla politika faizini yüzde 42,50'ye yükseltmesini ve sıkılaşma sürecinin tamamlanmasını beklediklerini açıkladı.

Deutsche Bank da TCMB'nin faizi iki kez 250’şer baz puan artırarak ocakta yüzde 45’e çıkaracağını tahmin etti. Analistler TCMB’nin 2024 yılının son çeyreğinde faiz indirimine gideceğini ve politika faizini 2024 sonuna kadar yüzde 40’a çekeceğini öngördü.

SOCIETE GENERALE

Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drima TCBM'nin politika faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkaracağı öngörüsünde bulundu.

Parasal sıkılaştırmanın hızının yavaşlayabileceğini ve sıkılaştırma döngüsünün kısa sürede tamamlanabileceğini belirten Drimal, bu yönlendirme sonucunda TCMB'nin sıkılaştırma hızını aralık ayı toplantısında yarı yarıya azaltabileceğini ifade etti.