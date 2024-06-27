Faiz kararı sonrası dolar ve Euro'dan ilk tepki!

Yayınlanma: 27.06.2024 - 14:41

Güncelleme: 27.06.2024 - 15:24

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) haziran ayına ilişkin politika faizi kararını açıkladı.

TCMB, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 50'de sabit bıraktı.

Dolar ve Euro'da son dönemde yaşanan hareketlilik, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından da devam etti.

Güne 32,79 seviyesinden başlayan Dolar/TL, gün içinde en yüksek 32,95 seviyesini gördü. Euro/TL ise güne 35,14 seviyesinden başlarken gün içinde en yüksek 35,34 seviyesine çıktı.

SINIRLI DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

Merkez Bankası'nın politika faizi kararı açıklamasının ardından ise döviz kurları ilk tepkiyi verdi.

Dolar/TL gün içinde gördüğü en yüksek seviyeden yüzde 0,30 değer kaybı yaşayarak 32,85 civarından işlem görüyor.

Euro/TL ise yüzde 0,25 kayıp yaşarak 35,25 seviyesinden alıcı buluyor.