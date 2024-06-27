Faiz kararı sonrası dolar ve Euro'dan ilk tepki!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizi kararını açıklamasının ardından dolar ve Euro ilk tepkiyi verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.06.2024 - 14:41
Faiz kararı sonrası dolar ve Euro'dan ilk tepki!
Abone Ol google-news

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) haziran ayına ilişkin politika faizi kararını açıkladı.

TCMB, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 50'de sabit bıraktı.

Dolar ve Euro'da son dönemde yaşanan hareketlilik, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından da devam etti.

Güne 32,79 seviyesinden başlayan Dolar/TL, gün içinde en yüksek 32,95 seviyesini gördü. Euro/TL ise güne 35,14 seviyesinden başlarken gün içinde en yüksek 35,34 seviyesine çıktı.

SINIRLI DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

Merkez Bankası'nın politika faizi kararı açıklamasının ardından ise döviz kurları ilk tepkiyi verdi.

Dolar/TL gün içinde gördüğü en yüksek seviyeden yüzde 0,30 değer kaybı yaşayarak 32,85 civarından işlem görüyor.

Euro/TL ise yüzde 0,25 kayıp yaşarak 35,25 seviyesinden alıcı buluyor.


Faiz kararı haberleri politika faizi haberleri dolar/TL haberleri Euro/TL haberleri

İlgili Haberler

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Faiz artırımı, kamuda tasarruf gibi adımları istediği gibi atamayan Şimşek’in paketi de tırpanlandı

Faiz artırımı, kamuda tasarruf gibi adımları istediği gibi atamayan Şimşek’in paketi de tırpanlandı
1 Temmuz'da başlıyor: Kredi faizleri uçunca yurttaş çareyi böyle bulacak

1 Temmuz'da başlıyor: Kredi faizleri uçunca yurttaş çareyi böyle bulacak
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler