ECB'nin faiz kararı beklenen tarihten daha uzakta
Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) on yılı aşkın süredir ilk defa beklenen faiz artırımını bu yılın son aylarına kadar yapması öngörülmüyor.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Reuters'ın yaptığı ankete göre, ECB'nin daha erken faiz artırımına gitmesini bekleyen ekonomistlerin sayısı azaldı.
1-4 Mart arasında yapılan ankete katılan 45 ekonomistin 27'si euro bölgesinde şubatta yüzde 5.8 olan enflasyona rağmen faiz artırımının daha geç yapılmasını bekliyor.
Ekonomistlerin yalnızca altısı faiz artırımına daha erken üçüncü çeyrekte gidilebileceğini tahmin etti. Geçen ay yapılan ankette ise 16 ekonomistin beklentisi bu yöndeydi.
FAİZİN YÜKSELMESİ BEKLENİYOR
45 katılımcının 33'ü eksi yüzde 0.50 olan rekor düşük seviyedeki mevduat faizinin yükselmesini beklerken, 18 katılımcı yıl sonunda faizin eksi yüzde 0.25 olmasını bekliyor.
Euro bölgesi ekonomik büyümesinin ikinci çeyrekte yüzde 1 olması, daha sonra yavaşlayarak üçüncü çeyrekte yüzde 0.8, dördüncü çeyrekte yüzde 0.6 olması bekleniyor. Bir önceki ankette beklentiler sırasıyla büyümenin yüzde 1.2, yüzde 1 ve yüzde 0.7 olacağı şeklindeydi.
10 MART'TA DÜZENLENECEK
ECB'nin para politikası toplantısı 10 Mart'ta düzenlenecek.
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