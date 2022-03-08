Morgan Stanley'den Fed'e faiz çağrısı
ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin zaten sert yükselen küresel enflasyona yukarı yönlü daha da baskı yaratmasıyla ABD Merkez Bankası'na (Fed) faiz artırımına giderken daha tedbirli bir tutum takınması çağrısında bulundu.
En yaygın kullanılan gelişmekte olan tahvil piyasaları endeksinin sahibi JP Morgan Rusya'yı tüm sabit getirili varlıkların işlem gördüğü endekslerden çıkaracağını açıklamıştı.
Petrol, metal ve diğer emtiaların fiyatları Ukrayna'da çatışmaların şiddetlenmesiyle yükselerek enflasyonun kısa vadede düşmeyeceği endişelerini artırdı.
''ENFLASYON AÇIKÇA YÜKSELİŞTE''
Morgan Stanley Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su, "Fed gerçekten bir açmazın içinde. Enflasyon açıkça yükselişte ve geçici değil" diyerek Fed'in faiz oranlarını "oldukça düzenli" ve sürpriz adımlar atmadan artırmasını beklediğini ekledi.
DAHA AGRESİF HAMLELER GELEBİLİR
Fed Başkanı Jerome Powell, ABD'deki yüksek enflasyonu, Ukrayna'daki savaşın oluşturduğu yeni riskler karşısında değerlendirerek, Fed'in martta yapılacak toplantısında faiz oranlarını "dikkatlice" yükseltmeye başlayacağını, ancak enflasyonun beklenen süre içerisinde düşmemesi durumunda daha agresif hamlelerde bulunmaya hazır olacağını söylemişti.
FED FAİZ ARTIRIRSA NE OLUR?
Fed'in olası bir faiz artışı gelişmekte olan piyasalar başta olmak üzere dünya piyasalarını derinden etkileyecek. Fed'in faiz artırımı doların değerinin artması ve büyümenin yavaşlamasını beraberinde getirebileceği düşünülüyor. Bu nedenle Fed kararları piyasalar tarafından endişe ile takip ediliyor.
ÇEYREK PUAN ARTIRMASI BEKLENİYOR
Fed'in 16 Mart'ta yapılacak para politikası toplantısında gecelik gösterge faizini çeyrek puan artırması bekleniyor.
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