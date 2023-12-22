Faiz kararının ardından... Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat faizi yüzde 52'yi aştı

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 42,5 seviyesine çıkarmasının ardından mevduat faizi de yüzde 52,2 seviyesine ulaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.12.2023 - 11:00
Faiz kararının ardından... Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat faizi yüzde 52'yi aştı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCBM) yılın son faiz kararını açıkladı. Hazirandan bu yana art arda 6 toplantıda faiz artıran banka bu toplantıda beklentilere paralel politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 42,5 seviyesine yükseltti. 

Son faiz artırımı sonrasında bankalar da mevduat ve kredi faizleri de güncellendi.

Faizlerdeki artışa parelel olarak mevduat faizleri de yüzde 52'yi aştı. Mevduat faizleri yüzde 52,2 seviyesine çıkarken, ticari kredi faizleri yüzde 52,4 seviyesini gördü.

İhtiyaç kredisi faizleri de ortalama yüzde 61,7 seviyesine çıktı.


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