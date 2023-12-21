Artış ne zaman bitecek? Ekonomistler faiz kararını değerlendirdi

Hazirandan bu yana art arda 6 toplantıda faiz artıran banka bu toplantıda beklentilere paralel politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde yüzde 42,5'a yükseltti. Karar sonrası ekonomistler faiz artışlarına gelecek ay son noktanın koyacağının sinyalini aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.12.2023 - 17:02
Artış ne zaman bitecek? Ekonomistler faiz kararını değerlendirdi
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Piyasaların beklediği yılın son faiz kararı açıklandı. Buna göre Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, aralık ayı politika faizini beklentilere paralel 250 baz puan artışla yüzde 42,5'a yükseltti. Karar sonrası değerlendirmeler geldi. Ekonomistler faiz artışlarına gelecek ay son noktanın koyacağının sinyalini aldı.

İşte ekonomistlerden faiz sonrası yorumlar:

Hazine eski Müsteşarı ve ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez: 'TCMB faizi yüzde 42,5 düzeyine çıkardı. Doğru karar. Ama ülkenin içinde bulunduğu durumda faizi artırmak yetmez. Mesela Anayasa Mahkemesi Kararlarını uygulamaya başlayarak hukukun üstünlüğüne geçiş yapmak gibi adımlar atmamız da gerekiyor. Bunların hepsi ekonomiye etki ediyor. Tek başına faizle devam edilecekse yüzde 130'a kadar yolumuz var demektir.'

Ekonomist İris Cibre:" 'Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngörmektedir' Son 1 faiz artırımı daha beklemek doğal olacak

Pivot 45%

Ex-ante reel faiz 2,1 puan artıya geçmiş olacak"

Ekonomist Uğur Gürses: 'Ocak ayında 250 ile bitecek görünüyor. Likidite fazlasını nasıl çekeceğine dair bir satır yok… (İma var “sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edecektir”. Tahminim “central bank bill” (likidite senetleri) ihraç etmesi)'

İktisatçı Hayri Kozanoğlu: 'Faizler yükseltildikçe; Doğru karar,çok cesur,bravo vb. övgü düzenleri bir de 7-8 ay sonra görelim… Ekonomi durunca,tahsil edilemeyen borçlar artıkça,işsizlik tırmanınca…'


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