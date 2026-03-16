Faiz oranları güncellendi: 250 bin TL ihtiyaç kredisi için en uygun banka hangisi?
16.03.2026 11:04:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Bankaların 2026 yılı kredi kampanyaları yeniden gündemde. Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası ihtiyaç kredilerinde maliyet tabloları değişti. Yurttaşlar en uygun kredi veren bankaları araştırıyor. Peki hangi banka en düşük faizli ihtiyaç kredisini veriyor? 250 bin TL kredinin geri ödeme tutarı ne kadar oluyor? Merkez Bankası’nın son kararı kredi faizlerini nasıl etkiledi? İşte tüm ayrıntılar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini sabit tutma kararı, bankaların kredi maliyet tablolarını netleştirdi. Özellikle bahar aylarında nakit ihtiyacı artan yurttaşlar için 'en uygun ihtiyaç kredisi hangi bankada?' sorusu gündemin ilk sırasına yerleşti.

FAİZ ORANLARINDA BÜYÜK MAKAS!

Mart 2026 itibarıyla bankaların 24 ay vadeli ihtiyaç kredilerinde uyguladığı faiz oranları yüzde 2,54 ile yüzde 4,55 arasında geniş bir yelpazede seyrediyor. Bu oranlar arasındaki küçük farklar, toplam geri ödemede adeta bir uçurum yaratıyor.

 

250 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ HESAPLAMA

Piyasa ortalamasına göre yaptığımız hesaplamalarda, 250 bin TL'lik bir kredinin maliyeti doğrudan cebinizi etkiliyor. İşte güncel tablo:

250.000 TL İHTİYAÇ KREDİSİ KARŞILAŞTIRMASI

AKBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 4,55
  • Aylık Taksit: 16 bin 470 TL
  • Toplam Ödeme: 396 bin 469 TL
İŞ BANKASI

  • Faiz Oranı: Yüzde 4,19
  • Aylık Taksit: 15 bin 761 TL
  • Toplam Ödeme: 379 bin 469 TL

 

TEB

  • Faiz Oranı: Yüzde 3,80
  • Aylık Taksit: 15 bin 10 TL
  • Toplam Ödeme: 361 bin 441 TL
CEPTETEB

  • Faiz Oranı: Yüzde 3,80
  • Aylık Taksit: 15 bin 10 TL
  • Toplam Ödeme: 361 bin 441 TL
YAPI KREDİ

  • Faiz Oranı: Yüzde 3,49
  • Aylık Taksit: 14 bin 425 TL
  • Toplam Ödeme: 347 bin 408 TL
DENİZBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 3,34
  • Aylık Taksit: 14 bin 147 TL
  • Toplam Ödeme: 340 bin 715 TL
ON DİJİTAL

  • Faiz Oranı: Yüzde 3,19
  • Aylık Taksit: 13 bin 870 TL
  • Toplam Ödeme: 334 bin 86 TL
ALTERNATİF BANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 3,09
  • Aylık Taksit: 13 bin 688 TL
  • Toplam Ödeme: 329 bin 547 TL
İNG BANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 3,04
  • Aylık Taksit: 13 bin 597 TL
  • Toplam Ödeme: 327 bin 366 TL
QNB FİNANSBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 2,54
  • Aylık Taksit: 12 bin 705 TL
  • Toplam Ödeme: 306 bin 122 TL
KREDİ ÇEKERKEN SADECE FAİZE BAKMAYIN

Uzmanlar, kredi kullanacak yurttaşları "gizli maliyetler" konusunda uyarıyor. Keşfete düşmenizi sağlayacak en kritik tavsiyeler şunlar:

  • Dosya Masrafı: Genelde kredi tutarının binde 5'i kadar alınır.
  • Sigorta Primleri: Hayat sigortası bedeli yaşa ve sağlık durumuna göre değişir; toplam maliyeti etkiler.
  • Kredi Notu Etkisi: Tablodaki yüzde 2,54 gibi düşük oranlar genellikle kredi notu "çok iyi" olan müşteriler için geçerlidir.
HANGİ BANKAYI SEÇMELİ?

Şu anki piyasa koşullarında kamu bankaları ve özel bankaların "yeni müşteriye özel" kampanyaları rekabeti kızıştırmış durumda. Kredi kullanmadan önce mutlaka dijital kanallar üzerinden kişiye özel oranları karşılaştırılmasında fayda var.

Not: Kredi tutarı 250.000 TL üzerinden hesaplanmıştır. Bankaların kampanya dönemlerine göre faiz oranları değişiklik gösterebilir.

