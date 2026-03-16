Faiz oranları güncellendi: 250 bin TL ihtiyaç kredisi için en uygun banka hangisi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini sabit tutma kararı, bankaların kredi maliyet tablolarını netleştirdi. Özellikle bahar aylarında nakit ihtiyacı artan yurttaşlar için 'en uygun ihtiyaç kredisi hangi bankada?' sorusu gündemin ilk sırasına yerleşti.

FAİZ ORANLARINDA BÜYÜK MAKAS! Mart 2026 itibarıyla bankaların 24 ay vadeli ihtiyaç kredilerinde uyguladığı faiz oranları yüzde 2,54 ile yüzde 4,55 arasında geniş bir yelpazede seyrediyor. Bu oranlar arasındaki küçük farklar, toplam geri ödemede adeta bir uçurum yaratıyor.

250 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ HESAPLAMA Piyasa ortalamasına göre yaptığımız hesaplamalarda, 250 bin TL'lik bir kredinin maliyeti doğrudan cebinizi etkiliyor. İşte güncel tablo:

250.000 TL İHTİYAÇ KREDİSİ KARŞILAŞTIRMASI

AKBANK Faiz Oranı: Yüzde 4,55

Toplam Ödeme: 396 bin 469 TL

İŞ BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 4,19

Toplam Ödeme: 379 bin 469 TL

TEB Faiz Oranı: Yüzde 3,80

Toplam Ödeme: 361 bin 441 TL

CEPTETEB Faiz Oranı: Yüzde 3,80

Toplam Ödeme: 361 bin 441 TL

YAPI KREDİ Faiz Oranı: Yüzde 3,49

Toplam Ödeme: 347 bin 408 TL

DENİZBANK Faiz Oranı: Yüzde 3,34

Toplam Ödeme: 340 bin 715 TL

ON DİJİTAL Faiz Oranı: Yüzde 3,19

Toplam Ödeme: 334 bin 86 TL

ALTERNATİF BANK Faiz Oranı: Yüzde 3,09

Toplam Ödeme: 329 bin 547 TL

İNG BANK Faiz Oranı: Yüzde 3,04

Toplam Ödeme: 327 bin 366 TL

QNB FİNANSBANK Faiz Oranı: Yüzde 2,54

Toplam Ödeme: 306 bin 122 TL

KREDİ ÇEKERKEN SADECE FAİZE BAKMAYIN Uzmanlar, kredi kullanacak yurttaşları "gizli maliyetler" konusunda uyarıyor. Keşfete düşmenizi sağlayacak en kritik tavsiyeler şunlar: Dosya Masrafı: Genelde kredi tutarının binde 5 'i kadar alınır.

Genelde kredi tutarının 'i kadar alınır. Sigorta Primleri: Hayat sigortası bedeli yaşa ve sağlık durumuna göre değişir; toplam maliyeti etkiler.

Hayat sigortası bedeli yaşa ve sağlık durumuna göre değişir; toplam maliyeti etkiler. Kredi Notu Etkisi: Tablodaki yüzde 2,54 gibi düşük oranlar genellikle kredi notu "çok iyi" olan müşteriler için geçerlidir.

HANGİ BANKAYI SEÇMELİ? Şu anki piyasa koşullarında kamu bankaları ve özel bankaların "yeni müşteriye özel" kampanyaları rekabeti kızıştırmış durumda. Kredi kullanmadan önce mutlaka dijital kanallar üzerinden kişiye özel oranları karşılaştırılmasında fayda var.