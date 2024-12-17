Faiz yükü bütçeyi sarsıyor: Her 100 liradan 13 lira faize gidiyor!

Yayınlanma: 17.12.2024 - 12:52

Güncelleme: 17.12.2024 - 12:56

Son dönemde artan faiz yükü ve vergi oranları, yurttaşların cebini olumsuz etkiliyor. Merkezi yönetimin harcamaları, vergi gelirlerinin aksine büyük oranda faize yöneldi. Ocak-Kasım döneminde bütçe açığı geçen yıla göre yüzde 140 artarak 1 trilyon 276 milyar TL’ye ulaştı. Bu harcamanın yüzde 13’ü faize gitti.

VERGİLER ARTTI HARCAMALAR DÜŞMEDİ

Birgün'den alınan habere göre yurttaşlardan toplanan vergiler israf harcamalarına yönlendirildi. Vergi gelirleri içinde KDV ve ÖTV’nin payı yüzde 51,3'e yükseldi. Petrol, doğalgaz ve tütün gibi ürünlerden alınan ÖTV’deki artışlar dikkat çekti. Aynı dönemde, kamu harcamaları ise 9 trilyon 70 milyar TL'ye çıktı.

TARTIŞMALI HARCAMALAR DEVAM EDİYOR

Bazı harcama kalemlerinde tasarruf yapılmadı. Temsil ve tanıtım giderlerinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65,9 artış yaşandı. Ayrıca, baskı ve cilt giderlerine yapılan harcama ise neredeyse iki katına çıktı. Gizli Hizmet Giderleri adı altında yapılan harcamalar da büyük bir artış gösterdi. Kiralık uçaklar ve araçlar için yapılan harcamalar da dikkat çekiyor.