İkinci el araç piyasasında 'Suriye' hareketliliği: Uzmanlardan dolandırıcılık uyarısı!

Yayınlanma: 17.12.2024 - 10:37

Güncelleme: 17.12.2024 - 10:37

Suriye'deki rejim değişikliğiyle ülkelerine dönme hazırlığı yapan Suriyeliler, ikinci el araç piyasasında hareketliliğe neden oldu. Özellikle Konya'dan dönüş yapacak olanların, internet satış platformlarında "Suriye'ye gideceğim acil satılık" ve "Acil Suriye'ye dönüyorum" başlıklı ilanlar vermesi dikkat çekti. Bu durum, fırsatçılar tarafından istismar edilebileceği gerekçesiyle uzmanları harekete geçirdi.

'DOLANDIRICILARA DİKKAT' UYARISI

Konya Oto Lastik, Oto Yıkama ve Oto Galericileri Esnaf Odası Başkanı Abdullah Acıbadem, yabancı plakalı araç alacakları dolandırıcılara karşı uyardı. Acıbadem, "Son günlerde 'Suriye’ye dönüşümden dolayı arabaları elden çıkartıyoruz' başlıklı ilanlar arttı. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen dolandırıcılar, araç fiyatını düşük gösterip çok sayıda kişiden kapora toplayarak ortadan kayboluyor" dedi.

Vatandaşların, aracı görmeden ön ödeme yapmamaları gerektiğini vurgulayan Acıbadem, "İnternetteki ilanlarda araç ilinizdeyse, mutlaka aracı görüp ekspertiz yaptırın. Satışı noter üzerinden güvenli ödeme sistemiyle gerçekleştirin. MA, MB gibi yabancı plakalı araçlarda bu uyarılara özellikle dikkat edin" ifadelerini kullandı.

'SURİYELİLERİN DÖNÜŞÜ ARAÇ FİYATLARINI ETKİLEMEZ'

Abdullah Acıbadem, Suriyelilerin dönüşüyle piyasaya çıkan araçların fiyatlara bir etkisi olmayacağını belirtti. "Piyasaya çıkacak bu araçlar, genel fiyatları etkilemez. Sıfır araç fiyatları zaten yüksek ve bayiler yılbaşına özel kampanyalar yapıyor. Mevcut durumda, sıfır araçla bir yaşındaki araç arasındaki fiyat farkı büyük. Bu nedenle ikinci el fiyatlarının daha da artmasını bekliyoruz" dedi.

'PİYASANIN DENGEYE KAVUŞMASINI BEKLİYORUZ'

Yeni yılın ilk çeyreğinde piyasanın dengeye kavuşmasını umut ettiklerini belirten Acıbadem, "Faizli mevduat kazancı ve taşıt kredisi oranlarının yüksekliği nedeniyle araç alımları yavaşladı. Ancak 2025'in ilk çeyreğiyle birlikte bahar aylarında her şeyin dengeye kavuşacağını düşünüyoruz" dedi.