Faize 1.9 trilyon TL gidecek
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faize karşı olduğunu belirtmesine karşın 2024 ve 2025’te yıl bütçeden faiz giderleri için trilyonlar çıkacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre 2023’te faiz gideri 675 milyar TL olurken bunun bütçedeki payı yüzde 10.2 idi. Bu yılsonunda ise faiz giderlerinin 1 trilyon 298 milyar TL’ye çıkması, 2025’te de 1 trilyon 950 milyar TL’ye ulaşması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki sunumunda bütçeyi faiz bütçesi olmaktan çıkardıklarını, hizmet bütçesi haline getirdiklerini savundu. 2002’de faiz giderlerinin milli gelire oranının yüzde 14.3 oldiuğunu belirten Yılmaz, bunun 2025’te yüzde 3.2 olacağına dikkat çekti. Yılmaz’ın bu söylemine karşın faiz giderlerinin milli gelire oranı 2025’te, 2012’den bu yana ilk kez yüzde 3.1’in üzerine çıkıyor. Bütçe kitapçığına göre faiz giderlerinin milli gelire oranı, 2010’da yüzde 4.1, 2011’de yüzde 3 oldu. 2012’de ise yüzde 3.1’di. Sonraki yıllarda hep bu oranın altında kaldı. Bu oran geçen yıl yüzde 2.5 olarak gerçekleşti. 2024 yılı için tahmin yüzde 2.9.
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