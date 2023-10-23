'Faizler hızla artsa da kredi talebi durmuyor'
Kredi ve elektrik piyasası karşılaştırma sitesi encazip.com Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Çağda Kırım, yükselen politika faizlerine karşın kredi talebinin her ay iki katına çıktığını belirtti.
Artan talebe karşın onayların her geçen gün daha düştüğünü söyleyen Kırım, “70 bin liraya kadar talepler karşılanıyor ama bankalar daha üstüne çıkmakta gönülsüz. Mevduat faizlerinde yüzde 52, kredi faizlerinde yüzde 65 görüyoruz. Ama hala bu faizleri enflasyonun altında düşünen büyük bir çoğunluğun kredi talebi sürüyor” dedi.
Sitede elektrik tarifeleri karşılaştırması da yapan Kırım, elektrikte taban fiyat uygulamasının kalkmasıyla birlikte piyasaya dair öngörülerini şöyle sıraladı:
“Elektrikte taban fiyat ile elektrik üreticileri çok baskılandı artık üretemez hale geldiler. Neredeyse elektrik üretimi duracaktı. Biz seçim sonrası hemen kalkar diyorduk piyasa tavan fiyatı ama ancak yeni kalktı. Sırada 1 Kasım’da elektrik üretim amaçlı doğalgaza zam geldi haberini duyacağız. 1 Aralık’ta da bu olacak. Bu zam oranlarına göre 1 Ocak’ta tüketici elektriğine zam gelecektir.”
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