Son dakika... Bankalar arası para transferlerinde FAST limiti 50 bin TL oldu

Yayınlanma: 21.12.2023 - 20:02

Güncelleme: 21.12.2023 - 20:25

Ödemelerin 7/24 ve anında karşı hesaba geçmesini, kısacası herhangi bir zaman dilimine takılmadan para göndermeyi sağlayan FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) Sistemi'nde limit artırıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından paylaşılanlara göre 21 Aralık 2023, yani bugün itibarıyla işlem başına ödemelerin üst limiti 50 bin TL’ye yükseltildi.

FAST-TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek dinamik doğrulamalı iş yeri ödemelerinde ise tek seferde 100 bin TL’ye kadar işlem yapılabiliyor.

FAST ARACILIĞIYLA YAPILAN ÖDEME NE KADAR SÜREDE HESABA GEÇER?

FAST Sistemi bir anlık ödeme sistemidir. Yani siz ödeme talimatınızı onayladığınız an finansal kuruluşunuz talimatı FAST’a gönderir. Ödemeniz saniyeler içinde karşı finansal kuruluştaki alıcının hesabına geçer. Ödemeyi alan kullanıcı anında hesabına gelen fonu kullanabilir. 25 saniyede tamamlanmayan işlemler iptal edilir ve gönderen ve alan müşteri işlemin iptal edildiğine dair finansal kuruluşu tarafından bilgilendirilir.