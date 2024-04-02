Yayınlanma: 02.04.2024 - 13:58

Güncelleme: 02.04.2024 - 13:58

Bankalar arası 7/24 hızlı para transferi yapılmasını sağlayan FAST işlemlerinde limitler arttı. Peki, FAST para gönderme limiti arttı mı? FAST para gönderme limiti ne kadar oldu?

FAST LİMİTİ NE KADAR OLDU?

Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) ile kullanıcılar farklı bankalardaki hesapları arasında 7 gün 24 saat, hızlı ve kolay şekilde para aktarımı gerçekleştiriyordu. Bu işlemlerde limitler 100 bin liraya yükseltildi. Böylece 7 gün 24 saat boyunca 100 bin liraya kadar olan bakiyeler istenilen anda istenilen kişiye/kuruma EFT yapılabilecek.

Bu limit daha önceden 50 bin lira olarak uygulanıyordu. FAST'e sistemi olan tüm bankalar limiti 100 bin lira olarak belirledi ve kullanım başladı.

FAST-TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek işyeri ödemelerinde ise 250.000 TL'ye yükseltilecek.