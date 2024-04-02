FAST para gönderme limiti arttı mı? FAST para gönderme limiti ne kadar oldu?

Bankalar arası 7/24 hızlı para transferi yapılmasını sağlayan FAST işlemlerinde limit artışına gidildi. Peki, FAST para gönderme limiti arttı mı? FAST para gönderme limiti ne kadar oldu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.04.2024 - 13:58
FAST para gönderme limiti arttı mı? FAST para gönderme limiti ne kadar oldu?
Abone Ol google-news

Bankalar arası 7/24 hızlı para transferi yapılmasını sağlayan FAST işlemlerinde limitler arttı. Peki, FAST para gönderme limiti arttı mı? FAST para gönderme limiti ne kadar oldu? 

FAST LİMİTİ NE KADAR OLDU?

Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) ile kullanıcılar farklı bankalardaki hesapları arasında 7 gün 24 saat, hızlı ve kolay şekilde para aktarımı gerçekleştiriyordu. Bu işlemlerde limitler 100 bin liraya yükseltildi. Böylece 7 gün 24 saat boyunca 100 bin liraya kadar olan bakiyeler istenilen anda istenilen kişiye/kuruma EFT yapılabilecek.

Bu limit daha önceden 50 bin lira olarak uygulanıyordu. FAST'e sistemi olan tüm bankalar limiti 100 bin lira olarak belirledi ve kullanım başladı.

FAST-TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek işyeri ödemelerinde ise 250.000 TL'ye yükseltilecek.


Fast haberleri Fast işlemleri haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İYİ Parti'de sular durulmuyor: Tarsus İlçe Başkanı Burak Özdil istifa etti

İYİ Parti'de sular durulmuyor: Tarsus İlçe Başkanı Burak Özdil istifa etti
Son Dakika haberi… DİSK’ten tarihi karar: 1 Mayıs’ta Taksim’de olacağız!

Son Dakika haberi… DİSK’ten tarihi karar: 1 Mayıs’ta Taksim’de olacağız!
Ezgi Mola'dan 'Turgut Altınok' göndermesi: 'Kendine 10 daire alarak...'

Ezgi Mola'dan 'Turgut Altınok' göndermesi: 'Kendine 10 daire alarak...'
Günlük burç yorumları: 3 Nisan 2024 Çarşamba Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 3 Nisan 2024 Çarşamba Akrep burcu yorumu
Son Dakika: Meral Akşener'in istifa edeceği iddia edildi: Açıklama geldi

Son Dakika: Meral Akşener'in istifa edeceği iddia edildi: Açıklama geldi
Bakan Fidan,NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacak

Bakan Fidan,NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacak
‘Seçimi kaybedeceğini anlayınca yakınlarını müdür yapmak istedi’

‘Seçimi kaybedeceğini anlayınca yakınlarını müdür yapmak istedi’
Piyasalarda gün ortası: Borsa günün ilk yarısında 0.33 artışla yükseldi

Piyasalarda gün ortası: Borsa günün ilk yarısında 0.33 artışla yükseldi