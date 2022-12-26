FAST sistemi nedir?

26 Aralık 2022 Pazartesi, 13:34

Merkez Bankası, 'FAST İş Yeri Ödemeleri' ile ilgili gerekli hazırlıkların tamamlandığını ve 2023 ilk çeyreğinde kullanılmaya başlanacağını açıkladı.



FAST NEDİR?

FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) Sistemi, Merkez Bankası tarafından yeni işletime alınan anlık ödeme sistemidir. FAST’ta ödemeler 7/24 ve anında karşı hesaba geçer ve ödemenin tarafları, bankaları tarafından ödemenin durumu hakkında anında bilgilendirilir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından kendi beşerî sermayesi ile açık kaynak kodlu yazılımlar kullanılarak tasarlanıp geliştirilerek 2021 yılınde işletmeye alınan Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sisteminde 24 üye banka bulunuyor.

FAST LİMİTİ VAR MI?

FAST Sisteminde işlem başına uygulanacak bir üst limit bulunmaktadır. Sistem 8 Ocak 2021’de ödemelerin üst limiti 50 TL olarak işletime alınmış olup kademeli olarak artırılarak 21 Şubat 2022 tarihi itibariyle işlem başına ödemelerin üst limiti 5000 TL’ye yükseltilmiştir.

FAST ÖDEMESİ NE KADAR SÜREDE GERÇEKLEŞİR?

FAST Sistemi bir anlık ödeme sistemidir. Yani siz ödeme talimatınızı onayladığınız an finansal kuruluşunuz talimatı FAST’a gönderir. Ödemeniz saniyeler içinde karşı finansal kuruluştaki alıcının hesabına geçer. Ödemeyi alan kullanıcı anında hesabına gelen fonu kullanabilir. 25 saniyede tamamlanmayan işlemler iptal edilir ve gönderen ve alan müşteri işlemin iptal edildiğine dair finansal kuruluşu tarafından bilgilendirilir.

FAST İŞ YERİ ÖDEMELERİ NEDİR?



2023 yılında ödeme ve elektronik para kuruluşlarının da FAST sistemine doğrudan katılımının sağlanması amacıyla yeni proje hayata geçirilecek.

Merkez Bankası, 'FAST İş Yeri Ödemeleri' ile ilgili gerekli hazırlıkların tamamlandığını ve 2023 ilk çeyreğinde kullanılmaya başlanacağını açıkladı.

Ayrıca, FAST Sisteminin, alışverişlerde mevcut ödeme yöntemlerini tamamlayıcı şekilde kullanılmasını sağlayacak FAST İşyeri Ödemeleri ile ilgili hazırlıklar da tamamlandı. Mobil uygulamalar ve POS cihazlarının ekranlarında görüntülenen TR-Karekod’u okutulmasıya hesaptan hesaba anlık ödeme ödeme imkânı sunan FAST İşyeri Ödemeleri tüm vatandaşlarımızın hayatını kolaylaşacak. FAST İşyeri Ödemeleri ve kişiden kişiye ödemeleri destekleyen yenilikçi uygulamalar 2023 yılının ilk çeyreğinden itibaren kullanılmaya başlanacak.

FAST'IN EFT'DEN FARKLARI

EFT Sistemi ile bankalardaki hesaplar arasında para transferleri saniyeler içerisinde gerçekleşse de bankaların parayı alıcının hesabında kullanılır bir duruma getirmesi için bir süre taahhüdü bulunmuyor. Bu nedenle ödemelerin hesaplara yansıması daha uzun zaman sürebiliyor. Ayrıca EFT Sistemi sadece mesai saatleri içerisinde çalışıyor.

EFT işlemi sonrasında alıcı ve gönderene bildirim yapılması zorunluluğu da bulunmuyor. FAST sisteminde ise bildirim zorunluluğu bulunuyor.