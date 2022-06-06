Fasulye hasadı başladı
Bursa'nın İznik ilçesinde açık alanda dikimi yapılan taze fasulye hasadına başlandı.
Türkiye’de ekonomi günden güne yeni alışkanlıkları da beraberinde getiriyor. Daha önceden marketlerde pazarda kilo kilo alınan meyve ve sebzeler fiyatların yüksek oluşu nedeniyle gramla ya da tane olarak alınmakta.
Yine marketlerde peynir ürünleri fiyatların yüksek oluşu nedeniyle gramajı düşürülerek satılmasına rağmen artan fiyatlar karşısında tüketici zor günler yaşıyor.
İznik ilçesinin Boyalıca Mahallesinde mart ayında ekimi tamamlanan fidelerin, ilk ürünleri nazende fasulyesini tarladan toplanmaya başlandı. Kilosu 25-30 liradan satılıyor.
Lezzetiyle ün yapmış Boyalıca nazende fasulyesi ünüyle adından söz ettiriyor. Boyalıca köyün bereketli topraklarından çıkan bu doğa harikası fasulye enfes tadıyla yemeklerin vazgeçilmezi oluyor.
Video Haberler
- Denize giren 16 yaşındaki genç boğuldu
- 'Mülteci yaratan politikalara karşıyız'
- Ankara'da hareketli dakikalar
- Düğün konvoyunda kavga: Gelin ayırmaya çalıştı
- Şırnak’ta seyir halindeki tır alevlere teslim oldu
- Kahta çayı'nda mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı
- Rusya, Ukrayna’da tarihi manastırı bombaladı
- Bodrum sahillerinde yoğunluk
- ‘Castoro 10’ isimli gemi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
- LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar yatacak?
- Peker'den 'sokak' ve 'seçim günü' mesajları
- 3600 ek gösterge ile ilgili yeni gelişme
- 'Atatürk Havalimanı'na ilişkin yeni belge ortaya çıktı!
- Oyuncu İlker Kurt hayatını kaybetti
- Başsavcı Demiral hayatını kaybetti
- Ceyda Kasabalı kimdir, nereli, kaç yaşında?
- CHP'den yeni 'TURKEN' belgeleri
- Yolcu garantisi için kapatılacakmış
- 'Kazanamaz' diyenler önde!