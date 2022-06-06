Fasulye hasadı başladı

06 Haziran 2022 Pazartesi, 00:00

Türkiye’de ekonomi günden güne yeni alışkanlıkları da beraberinde getiriyor. Daha önceden marketlerde pazarda kilo kilo alınan meyve ve sebzeler fiyatların yüksek oluşu nedeniyle gramla ya da tane olarak alınmakta.

Yine marketlerde peynir ürünleri fiyatların yüksek oluşu nedeniyle gramajı düşürülerek satılmasına rağmen artan fiyatlar karşısında tüketici zor günler yaşıyor.

İznik ilçesinin Boyalıca Mahallesinde mart ayında ekimi tamamlanan fidelerin, ilk ürünleri nazende fasulyesini tarladan toplanmaya başlandı. Kilosu 25-30 liradan satılıyor.

Lezzetiyle ün yapmış Boyalıca nazende fasulyesi ünüyle adından söz ettiriyor. Boyalıca köyün bereketli topraklarından çıkan bu doğa harikası fasulye enfes tadıyla yemeklerin vazgeçilmezi oluyor.



