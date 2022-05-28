'Kırmızı elmasın' ilk hasat başladı

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 00:00

İnegöl ilçesine bağlı 'çilek köyü' olarak nitelendirilen kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde üretimi yapılan Kurşunlu çileğinde, ilk hasat başladı. Çiftçiler, yılın ilk hasadını gerçekleştirirken, 'kırmızı elmas' olarak bilinen çileğin hasadı bu yıl hava muhalefeti nedeniyle 8 yerine 7 ay sürecek. Tarlada kilosu 12 TL'den satılan ve bölgedeki bin 100 haneli mahallede oturan vatandaşların geçim kaynağı olan Kurşunlu çileğinin, önceki yıllarda da olduğu gibi bu yıl da Gürcistan, Almanya, Romanya Rusya ve Balkan ülkelerine ihraç edilmesi planlanıyor.

Çilek hasadı için tarlaya giderek incelemede bulunan İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, çilek hasadının başladığını belirterek, "11 bin dekar alanda çilek üretimi yapılıyor. Ortalama dönümünden 3.5 ton ürün alınıyor. Mahallemizde çilek hali var. 11 bin dekarlık alanda bu yıl 350 bin ton rekolte beklentimiz var. Geçen sene fiyatlar 7 ila 8 TL arasındaydı. 350 milyon TL civarında bir gelir elde edildi. Bu sene sanayilik tabir edilen çileğin kilosu 10 TL, sofralık ise 12 TL'den satılıyor. Reçinası, şekeri yüksek. Lezzetli. 1 Mayıs ta hasadı başlar, 7 ay boyunca 30 Kasım'a kadar devam eder. Bu sene hava muhalefeti nedeniyle 20 gün ürünlerin hasadında öteleme oldu" dedi.