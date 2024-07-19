Fasulyenin fiyatı üreticileri üzdü

Yayınlanma: 19.07.2024 - 17:27

Güncelleme: 19.07.2024 - 17:27

Türkiye’nin önemli fasulye üretim merkezinden biri olan Şuhut ilçesinde hasat devam ediyor.

Geçtiğimiz 10 gün önce hasadın ilk başladığı zamanlarda kilogram satış fiyatı 70-80 TL’leri bulan fasulyede fiyatlar 20 TL’lere kadar düştü.

Fasulye tarlasında çalışan işçilerden Gülcan Sülün, fasulyenin fiyatının düşmesine üzüldüklerini söyledi. Sülün, “Ağzıkara köyünde fasulye hasadındayız şu anda. 15 yıldır fasulye ekiyoruz. Fasulye 70 liradan 20 liraya nasıl düştü anlayamadım. Bizim aldığımız ücret bize yetiyor ama çiftçinin hali biraz zor da. Sabah erken saatlerde 06.00'da geliyoruz. Akşam saat 19.00'lara kadar çalışıyoruz" dedi.