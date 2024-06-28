FATF kararını açıkladı: Türkiye gri listeden çıktı mı? Gri listeden çıkış neleri değiştirecek?

Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından 3 yılda bir açıklanan gri liste Türkiye tarafından da yakından takip ediliyordu. Ülkelerin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden FATF, Türkiye'nin de içinde bulunduğu gri liste kararını bugün açıkladı. Peki, Türkiye gri listeden çıktı mı? Gri listeden çıkış neleri değiştirecek?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.06.2024 - 12:04
FATF kararını açıkladı: Türkiye gri listeden çıktı mı? Gri listeden çıkış neleri değiştirecek?
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Dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden FATF,  gri listesini bu hafta yeniden güncelledi. Peki, Türkiye gri listeden çıktı mı? Gri listeden çıkış neleri değiştirecek?

TÜRKİYE GRİ LİSTEDEN ÇIKTI MI?

Dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden FATF,  gri listesini bu hafta yeniden güncelledi. FATF, 3 yıl sonra Türkiye'nin gri listeden çıkardı. Kritik toplantı için Singapur'da bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından "Başardık" mesajı ve Türk bayrağı emojisi paylaştı.

GRİ LİSTEDEN ÇIKARILIŞ KARARI İLE NE DEĞİŞECEK?

Uluslararası yatırım fonlarının büyük bir kısmı yasal düzenlemeler nedeniyle gri listedeki ülkelere yatırım yapamıyor. Gri listeden çıkış halinde bu fonların Türkiye'ye yatırım yapabilmeleri mümkün olacak. Ayrıca gri listede yer almanın sınır ötesi işlemlerin kısıtlanması ve kredi alınmasını zorlaştırıcı etkileri de bulunuyor.

TÜRKİYE NEDEN GRİ LİSTEYE ALINDI?

Dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden FATF, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı için Türkiye'yi 2021 yılında gri liste tabir edilen listeye almıştı. Türkiye, ilerleyen süreçte 40 standardın 39'u ile uyum sağladı.


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