FATF nedir, ne zaman kuruldu? Türkiye ne zaman FATF üyesi oldu?

FATF, Paris'te, 21-23 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurulda alınan kararları açıkladı. Bunun ardından sosyal medyada araştırma konusu hâline gelen FATF'ın ne olduğu merak edildi. Peki, FATF nedir, ne zaman kuruldu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.02.2024 - 09:50
FATF nedir, ne zaman kuruldu? Türkiye ne zaman FATF üyesi oldu?
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Mali Eylem Görev Gücü olarak açıklanan FATF, 21-23 Şubat tarihleri arasında yeni açıklamalar yaptı. Bunun ardından merak konusu olan FATF'ın ne olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, FATF nedir, ne zaman kuruldu? Türkiye ne zaman FATF üyesi oldu?

FATF NEDİR?

Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force – FATF), “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı” ile mücadelede uluslararası standartlar oluşturmak ve söz konusu standartlarla uyumlu yasal ve kurumsal tedbirlerin alınması ve bu tedbirlerin operasyonel açıdan etkili bir şekilde uygulanmasını teşvik etmek amacıyla 1989 yılında G-7 ülkelerinin (ABD, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Kanada) Paris’te yapılan toplantısında kurulan hükümetler arası bir organizasyondur.

FATF, sekreterya hizmetlerini Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (Organisation For Economic Cooperation and Development-OECD) Paris’teki merkezinde yürütmektedir. Buna karşın, FATF’in OECD ile organik bağı bulunmamakta ve çalışmalarını bağımsız olarak yürütmektedir.

TÜRKİYE NE ZAMAN FATF ÜYESİ OLDU?

Türkiye'nin 1991'de üye olduğu FATF'nin 37 ülke ve 2 kurumdan oluşan toplamda 39 üyesi mevcut. Kurum, 11 Eylül saldırılarının yaşandığı 2001 yılından bu yana terörün finansmanının kontrolü görevini de yürütüyor.


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