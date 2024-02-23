Ekonomik kriz ev satışlarını düşürdü

Yayınlanma: 23.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 23.02.2024 - 03:00

İzmir Emlak Kulübü Derneği Başkanı Rıdvan Akgün, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Müdürlüğü tarafından, Türkiye’de çok sayıda konutun boş olması, birden çok konutu olanlara yönelik vergi ödemesinde değişikliklere gidilmesi ve kiralık evler için e-Devlet üzerinden kayıt yapılmasına ilişkin düzenlemeleri gündeme getirdi.

KİRA 15 BİN TL

Akgün, “Son iki yıldır Türkiye’de konut satışları düşük. TÜİK verilerine göre 2023 yılı ocak ayında İzmir’de 4 bin 894 olan konut satışı, bu yılın aynı döneminde yüzde 15.6 azalarak 4 bin 131 oldu. Bu durum konut alan olmadığı müddetçe kiralık evlerin fiyatların artması anlamını taşıyor. Barınmak için mevcut kiralık dairelere talep artıyor ve yüksek bedellerle karşı karşıya kalınıyor. Böyle olunca da kira fiyatlarındaki artış, satış fiyatlarında artıştan daha fazla oluyor. Bir yıl içerisinde satılık konutlarda fiyat yüzde 60-70 oranında artarken kiralık konutlarda ise bu oran yüzde 100’e ulaşmış durumda. Geçen sene 7-8 bin lira kirası olan bir daire bu sene 15 bin lira olmuş” dedi.

EVLER BOŞ BEKLİYOR

Bir yıl içerisinde 2 milyon mükellefin emlakla ilgili vergi beyannamesinde bulunmadığını belirten Akgün, şöyle devam etti: “Gelir İdaresi, bununla ilgili düğmeye bastı. 2 milyona yakın mükellef devletle karşı karşıya gelmek zorunda kaldı. Çünkü kiraya verilemeyen boş konutlar bulunuyor ya da insanlar kira kontratını elden yapıp 3-5 ay elden kira alıyor. Böylece vergi beyannamesi verilmiyor, emlak vergisi ödemiyor. Kira kontratlarının bundan böyle e-Devlet üzerinde yapılması ve devletin görebileceği hususlarda yansıtılması iyi olacak. Kontrat e-Devlet üzerinde olursa anında gelir idaresine yansıyacağı için kimin kaç paraya kira kontratı yaptığı görülecek. Hemen vergi kontratı yapılacak. Bu kuralın önümüzdeki ay başlayacağı söyleniyor.”