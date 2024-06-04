Fatih Karahan enflasyonda yıl sonu tahminini açıkladı

Yayınlanma: 04.06.2024 - 16:19

Güncelleme: 04.06.2024 - 16:42

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan göreve başlamasının ardından ilk kez Meclis'te milletvekilleriyle ilk kez bir araya geldi.

Fatih Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı.

Başkan Karahan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Piyasadan ilave 550 milyar TL olmak üzere toplam 1,5 trilyon TL'den fazla likidite çektik.

Likidite gelişmelerini yakından takip ederek, sterilizasyon araçlarını gerektiğinde etkin bir şekilde kullanacağız.

"TASARRUFLARI TEŞVİK EDECEK"

Sıkı politika talebi dengeleyecek, tasarrufları teşvik edecek.

Konut fiyatlarındaki yavaşlamanın, ilerleyen dönemde gecikmeli olarak kira artışını sınırlayabileceğini değerlendiriyoruz.

Son 9 ayda TL mevduat payı yüzde 32'den yüzde 48'e yükselirken, KKM payı yüzde 26'dan yüzde 13,4'e geriledi.

Henüz resmi olmayan verilere göre, swap hariç net rezervde geçtiğimiz hafta itibarıyla pozitife geçmiş bulunuyoruz.

"GEÇİŞ DÖNEMİNİN SONUNA GELDİK"

Olumsuz baz etkisiyle enflasyon mayısta zirveye ulaşmıştır, böylece geçiş döneminin sonuna gelmiş bulunmaktayız.

Yılın geri kalanında enflasyonun istikrarlı olarak gerileyeceği dezenflason dönemine gireceğiz.

"YIL SONUNDA 38'E İNER"

Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar, para politikasındaki sıkı duruşu sürdürüleceğiz.

Enflasyon yıl sonunda yüzde 38'e iner."