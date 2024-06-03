Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini tutacak mı? Prof. Dr. Hakan Kara grafikle açıkladı

Yayınlanma: 03.06.2024 - 10:53

Güncelleme: 03.06.2024 - 10:53

Verilerinin gerçekçi olmadığı yönünde şiddetle eleştirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı enflasyon verilerini aylık yüzde 3,37 yıllık ise yüzde 75,45 olarak açıkladı. Bu verilere göre, yıllık enflasyonda mayıs ayında 18 ayın zirvesi görüldü.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan,ikinci enflasyon raporunda 2024 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan yukarı güncelleyerek yüzde 38'e yükseltmişti.

İktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara, veriler sonrası sosyal medya hesabından bir grafik paylaşarak,"2024 yıl sonu resmi tahminine ulaşmanın neredeyse imkansız olduğunu gösteren grafik" açıklamasında bulundu.

2024 yıl sonu resmi tahminine ulaşmanın neredeyse imkansız olduğunu gösteren grafik. pic.twitter.com/pmATjV5lDc — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) June 3, 2024



