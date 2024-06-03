Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini tutacak mı? Prof. Dr. Hakan Kara grafikle açıkladı
Türkiye tüketici enflasyonu yıllık bazda Kasım 2022’den bu yana en yüksek seviyeye çıkarak ekonomi yönetimi ve ekonomistlerin beklediği zirvesine ulaştı. Öte yandan Merkez Bankası, ikinci enflasyon raporunda, yıl sonu beklentisini yüzde 36'dan yüzde 38'e yükseltmişti. Peki 2024 yıl sonu enflasyon tahminine ulaşmak mümkün mü? Prof. Dr. Hakan Kara grafikle açıkladı.
Verilerinin gerçekçi olmadığı yönünde şiddetle eleştirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı enflasyon verilerini aylık yüzde 3,37 yıllık ise yüzde 75,45 olarak açıkladı. Bu verilere göre, yıllık enflasyonda mayıs ayında 18 ayın zirvesi görüldü.
Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan,ikinci enflasyon raporunda 2024 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan yukarı güncelleyerek yüzde 38'e yükseltmişti.
İktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara, veriler sonrası sosyal medya hesabından bir grafik paylaşarak,"2024 yıl sonu resmi tahminine ulaşmanın neredeyse imkansız olduğunu gösteren grafik" açıklamasında bulundu.
2024 yıl sonu resmi tahminine ulaşmanın neredeyse imkansız olduğunu gösteren grafik. pic.twitter.com/pmATjV5lDc— Hakan Kara (@ali_hakan_kara) June 3, 2024
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