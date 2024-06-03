TÜİK enflasyon verilerini açıkladı! Memur ve emeklilerin maaş zam oranı belli oldu
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü temmuz ayında yapılacak zam oranına çevrildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. TÜİK'e göre mayıs ayında enflasyon aylık yüzde 3,37 olurken yıllık yüzde 75,45'e yükseldi.
Böylece, memur ve emeklilerin yılda 2 kez aldığı toplu sözleşme zammına ek olarak 5 aylık enflasyon farkı da netleşti.
Haziran ayı enflasyonu ile birlikte yılın ilk 6 ayına dair veriler netleşmiş olacak ve maaş zam oranı netlik kazanacak.
Ocak ayında yüzde 6,70 olarak gerçekleşen enflasyon, şubatta yüzde 4,53'e, mart ayında ise yüzde 3,16'ya oldu. Nisan ayında bu rakam yüzde 3,18 olurken mayıs ayında ise yüzde 3,37 oldu.
Bununla beraber 5 aylık enflasyon rakamı da yüzde 22,72 olarak hesaplandı.
Toplu sözleşme gereği memur ve emeklileri yüzde 10 artış yanı sıra enflasyonun yüzde 15’i aşan kısmı üzerinden de artış alacaklar.
Buna göre 5 aylık oluşan fark yüzde 17,72 düzeyinde gerçekleşti.
İşçi emeklileri ise dönemlik oluşan enflasyonun tamamını fark olarak alıyorlar. Bu durumda işçi emeklilerinin 5 aylık alacakları fark yüzde 22,72 olacak
"YÜZDE 20'LİK ZAM KUVVETLE MUHTEMEL"
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, memur ve memur emeklilerinin ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez zam aldığını hatırlattı.
Karakaş, SSK ve Bağ-Kur emeklerinden farklı olarak, hem memur hem de memur emeklerinin maaşında toplu sözleşme baz alınıyor ve farkla birlikte hesaplandığını belirterek, "Merkez Bankası'nın beklenti anketlerinde göz önünde bulundurduğumuz zaman 6 aylık enflasyon farkının ise yüzde 25 olduğunu söyleyebiliriz. Fakat memur ve memur emeklerinde ise yüzde 25 artış baz alınmayacak. Toplu sözleşmeye baz alındığı için yüzde 19,5 ile yüzde 20,50, yani yuvarlak olarak söylersek yüzde 20’lik bir zam almaları kuvvetle muhtemel hale geldi. Kesin sonuç elbette 3 Temmuz’da açıklanacak olan zam farkıyla birlikte ortaya çıkacak" açıklamasında bulundu.
MAAŞ EŞİTLEMESİ YAPILACAK MI?
Karakaş, memur emeklerinin, SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle maaş eşitlemesi yönünde bir beklenti içerisinde olduğunu söyleyerek, "Geçmişe yönelik olarak baktığımız zaman en son 2023 Aralık ayında SSK ve Bağ-Kur emeklerin maaşı memur emekleriyle eşitlenmişti. Önceki dönemlerde de eşitleme olduğu için elbette ki memur emekleri şu anda SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle eşitleme yapılarak yüzde 20 yerine yüzde 25 oranında zam beklentileri bulunmakta" ifadelerini kullandı.
REFAH PAYI OLACAK MI?
Karakaş, ekonomi yönetiminin zam konusunda yasal düzenlemeye tabi kalacağını düşündüğünü de söyleyerek, "Edindiğimiz bilgiye göre özellikle ekonomi yönetiminin bütün yapılacak olan zamlarda kendi mecrasında olan yasal düzenleme ne ise aynen yapılması, onun üzerinde eşitleme, refah payı ya da devlet desteğinin verilmemesi yönünde görüşlerin ağırlık kazandığını söyleyebiliriz. Bu anlamda memurlara ortalama olarak yüzde 20 civarında zamanın kuvvetle muhtemel olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla memurlara yani çalışan memurlara, eşitleme refah payı ya da devlet desteği olmayacağını öngörüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
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