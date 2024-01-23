Fatura emekçi ve emekliye

Yayınlanma: 23.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.01.2024 - 04:00

Mehmet Şimşek başkanlığında göreve gelen ekonomi yönetimi faizi 22 Haziran’da yüzde 8.5’ten 15’e çıkarmıştı. Perşembe günü ise faizin yüzde 45’e çıkması bekleniyor.

REZERVLER EKSİDE

Faiz artışlarına rağmen dolar ve enflasyondaki artış da durmuyor. Bu da aylıkları tırpanlıyor. 22 günde asgari ücret 15 dolar eridi. Emeklinin hazirandan bu yana 54 dolarlık kaybı bulunuyor.

Bu arada rezervlerde de artış sınırlı. CHP TBMM Grubu’nun ekonomi raporunda, Merkez Bankası’nın swap ve diğer borçları düştükten sonra 39.2 milyar dolar borçlu kalması bir yana brüt rezervle ilgili diğer göstergelerin de alarm verdiğine dikkat çekildi. Raporda, şöyle denildi:

“Brüt rezerv, MB’nin kendi borçlarını karşılamaya yetmediği gibi Türkiye’nin bir yıldan kısa olan 171.9 milyar dolarlık kısa vadeli dış borcunun ancak yüzde 81’ini, bir yıl içerisinde ödenmesi gereken 226.3 milyar dolarlık dış borcun ise yüzde 62’sini zor karşılayabiliyor. 4.6 aylık ithalata yetiyor. MB’nin 68.8 milyar dolarlık swap borcu bulunuyor.”