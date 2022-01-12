Faturada gün oyunu: Zamlı doğalgazda tutar, 28 gün üzerinden hesaplandı

12 Ocak 2022 Çarşamba, 04:00

Zamlı elektrik faturalarının ardından fiyatı artan doğalgaz faturaları da gelmeye başladı. Ancak doğalgaza gelen zamma karşın Ankara’da geçen aya göre daha düşük fatura ile karşılaşan aileler, küçük bir şaşkınlık yaşadı. Nedeni, aralık ayındaki fatura 34 günlükken, ocakta faturanın 28 günlük dönemi kapsamasıydı. Toplam tüketim daha az olduğu için fatura bedeli de “düşük” göründü.

Doğalgazda yeni yılda mesken tarifesine yüzde 25, sanayi aboneleri için geçerli tarifeye yüzde 50 ve elektrik üretim amaçlı tarifeye de yüzde 15 zam yapıldı. Ankara’da yaşayan tek çocuklu üç kişilik ailenin aralık ayındaki doğalgaz faturası KDV dahil 415 liraydı. Yeni fatura ise KDV dahil 398 lira geldi. Kullanımını azaltmayan aile zam nedeniyle daha yüksek fatura beklerken daha düşük fatura ile karşılaştı.

SANAL RAHATLAMA

Aradaki fark iki fatura karşılaştırılınca anlaşıldı. Aralık ayında gelen faturada ilk okuma tarihi 9 Kasım 2021, son okuma tarihi ise 13 Aralık 2021 olarak gözüküyor. Yani bu fatura 34 günlük dönemi kapsıyor. Buna karşın ocakta gelen yeni faturada ilk okuma tarihi 13 Aralık 2021, son okuma tarihi ise 10 Ocak 2022. Yani son fatura 28 günlük dönemi kapsıyor. Önceki faturada 193 metreküp olan toplam tüketim, ocak ayında gelen faturada 171 metreküp. Yine aralık faturasında 352.10 lira olan tüketim bedeli, ocak faturası daha kısa bir dönemi kapsadığı için 336.91 liraya iniyor. Eskiye göre gelseydi tüketim bedeli 409 liraya çıkacaktı. 60.64 lira olan yüzde 18 KDV’de eklendiğinde toplam ödenecek tutar 470 lira olacaktı. Aralık ayında doğalgaza 415 lira ödeyen aile, ocakta 55 lira zamlı fatura ödemek zorunda kalacaktı.

Gün aldatmacasıyla elektrikte büyük şok yaşayan tüketici doğalgazda sanal bir rahatlama yaşamış oldu.