Faturalarda yeni dönem! İktidarın kademeli zam formülü

Bir yıldır devam eden 25 metreküplük doğalgaz desteği 1 Mayıs 2024 itibarıyla sona erdi. İktidarın farklı gelir grupları için farklı doğalgaz ve elektrik tarifeleri belirlemeyi planladığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.05.2024 - 14:53
Faturalarda yeni dönem! İktidarın kademeli zam formülü
Abone Ol google-news

Nisan 2023’te başlayan mutfak ve sıcak tüketiminde 25 metreküpe kadar ücretsiz doğal gaz uygulaması 1 Mayıs 2024 itibariyle sona erdi.

25 metreküp ücretsiz doğalgaz uygulamasını sona ermesinin ardından fatulara zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor.

Bloomberg'e konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen yetkili, iktidarın farklı gelir grupları için farklı doğalgaz ve elektrik tarifeleri belirleme planı üzerinde çalıştığını aktardı.

İktidarın düşük gelirli haneleri daha düşük faturalarla desteklemeyi amaçladığını ve uygulamanın, gelir veya tüketim arttıkça enerji tarifelerinin kademeli olarak artabileceği anlamına geleceği belirtiliyor.

Yetkili,  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bir süredir bu plan üzerinde çalıştığını söyledi.

FATURALARA 150 LİRA EKLENECEK

1 Mayıs tarihi itibarıyla, tüm doğalgaz faturalarına 25 metreküplük ilave bedel yansıtılacak. 

Şehirler arasında değişiklik göstermesine karşın, söz konusu bedelin faturaya yansıması yaklaşık olarak 150 TL şeklinde gerçekleşecek. 


enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı haberleri enerji haberleri fatura haberleri doğalgaz haberleri

İlgili Haberler

Fiş fatura kesmeyen esnafa kötü haber! Bakanlık incelemeye başladı

Fiş fatura kesmeyen esnafa kötü haber! Bakanlık incelemeye başladı
Ekonomik krizin faturasını kim ödeyecek? - Armağan Öztürk

Ekonomik krizin faturasını kim ödeyecek? - Armağan Öztürk
Millet faturayı Saray’a kesti; Saray aşağılara bakıyor

Millet faturayı Saray’a kesti; Saray aşağılara bakıyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Göçmenler için nikah ücretini 10 bin TL'ye çıkarmıştı... DEVA Partisi'nden CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hakkında suç duyurusu

Göçmenler için nikah ücretini 10 bin TL'ye çıkarmıştı... DEVA Partisi'nden CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hakkında suç duyurusu
15 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sanığa 8 ay hapis cezası

15 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sanığa 8 ay hapis cezası
1 Mayıs gözaltılarında 11 kişi daha tutuklandı: Tutuklu sayısı 49’a yükseldi

1 Mayıs gözaltılarında 11 kişi daha tutuklandı: Tutuklu sayısı 49’a yükseldi
Ünlü şarkıcı Kalben uyuşturucudan gözaltına alındı!

Ünlü şarkıcı Kalben uyuşturucudan gözaltına alındı!
Öğrenci, okul müdürünü öldürdü: Öğretmen sendikalarından iş bırakma kararları!

Öğrenci, okul müdürünü öldürdü: Öğretmen sendikalarından iş bırakma kararları!
Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı! Zirve değişmedi

Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı! Zirve değişmedi
YSK Başkanı Yener, 31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı

YSK Başkanı Yener, 31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı
‘Kimler Geldi Kimler Geçti’ galasında Serenay Sarıkaya rüzgarı! Tarzı gündem oldu

‘Kimler Geldi Kimler Geçti’ galasında Serenay Sarıkaya rüzgarı! Tarzı gündem oldu