Fed yılın ilk faiz kararını Ocak ayı içerisinde açıklayacak. Peki, Fed 2026 Ocak faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faiz düşürecek mi?

FED 2026 OCAK FAİZ KARARI NE ZAMAN A ÇIKLANACAK?

Fed yılın ilk faiz kararını 22 Ocak 2026 tarihinde saat 21.00'de açıklayacak.

P İYASALARDA SON DURUM NEDİR?

ABD'de açıklanan veriler ve aşağı yönlü revizyonlar, iş gücü piyasasında soğumanın sürdüğüne işaret ederken, işsizlik oranının gerilemesi Fed'in faiz indirimlerinde bir süre beklemede kalabileceği öngörülerini öne çıkardı.

Analistler, ABD'de Federal hükümetin kapalı olduğu dönemde işsizlik oranının gerilemesinin ve ortalama saatlik kazançların yükselmesinin ABD ekonomisinin gücünü koruduğuna işaret ettiğini söyledi.

ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi ise ocakta 54'e çıkarak Eylül 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Ekonomik verilerin yanı sıra Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından takip ediliyor. Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, son istihdam verilerinin ılımlı bir iş büyümesini ve düşük işe alım ortamını yansıttığını ifade etti.