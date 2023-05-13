Fed Başkan Yardımcılığı görevine aday gösterilen Philip'den enflasyon yorumu

Yayınlanma: 13.05.2023 - 10:38

Güncelleme: 13.05.2023 - 10:38

Fed Guvernörü Philip Jefferson, ABD'de enflasyonun seyrindeki iyileşmenin bu yıl boyunca karışık bir görünüm sergilediğini ancak para politikasının ekonomiye nüfuz edebilmesinin zaman aldığını ve yolunda gittiğini söyledi.

Stanford Üniversitesi Hoover Enstitüsü'nde bir konuşma gerçekleştiren Jefferson, mart ayında beklenmedik bir şekilde düşen ikinci el motorlu araç fiyatları dışında çekirdek kategoride yer alan ürünlerdeki dezenflasyonun beklenenden daha yavaş ilerlediğini ifade etti.

Jefferson, para politikasının enflasyonu ve ekonomiyi uzun vadeli ve farklı şekillerde etkilediği, Fed'in hızlı sıkılaşmasının etkilerinin önümüzdeki dönemde görüleceğini söyledi.