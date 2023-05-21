Fed Başkanı Jerome Powell'dan faiz açıklaması
Fed Başkanı Jerome Powell, birkaç yetkilinin faiz artırımına devam etmek istediklerini söylemesinin ardından politika tartışmasının komutasını devralarak, önümüzdeki ay faiz oranı artışlarını durdurma eğiliminde olduğunun açık bir sinyalini verdi.
Fed Başkanı Jerome Powell, yaptığı konuşmada haziran faiz hakkında açık sinyaller verdi.
Powell, Cuma günü bir cyaptığı konuşmada, "Politika sıkılaştırmada uzun bir yol kat ettik ve politikanın duruşu kısıtlayıcı ve şimdiye kadarki sıkılaştırmamızın gecikmeli etkileri ve son bankacılık streslerinden kaynaklanan kredi sıkılaştırmasının boyutu hakkında belirsizlikle karşı karşıyayız. Buraya kadar geldikten sonra, dikkatli değerlendirmeler yapmak için verilere ve gelişen görünüme bakmayı göze alabiliriz" dedi.
YATIRIMCILAR TAHMİNLERİNİ YÜZDE 13'E İNDİRDİLER
Yatırımcılar, Powell'ın konuşmasından önceki yüzde 33'e kıyasla, gelecek ay faiz artırımına ilişkin tahminlerini yüzde 13'e indirdiler.
Powell'ın sözleri, bu hafta New York Fed Başkanı John Williams ve yakın zamanda Senato onayını beklerken başkan yardımcılığına aday gösterilen Vali Philip Jefferson da dahil olmak üzere liderlik ekibinin diğer üyelerinden gelen benzer beklentileri pekiştiriyor.
Nationwide Life Insurance Co baş ekonomisti Kathy Bostjancic, "Yorumları, temel görüşünün gelen verileri değerlendirmek için Haziran ayında ara vermek olduğunu gösteriyor" dedi. Beklentilerin üzerine çıksa da Fed başkanı, "sunduğu rehberlik sınırlı" olduğu için yine de bir artışa öncülük edebilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Yeni cumhurbaşkanıyla yola devam...'
- Sinan Oğan'dan 'ittifak kararı verildi' iddiasına yanıt
- Tribünlerinde 'HÜDA PAR' tepkisi
- Saray'dan 'Oğan' açıklaması
- Erdoğan deprem bölgesinde: Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı!
- ATA İttifakı ortağından 'Kılıçdaroğlu' kararı
- Menzilciler Adıyaman'da icazet töreni gerçekleştirdi
- Operasyon başladı, her yerden siliyorlar!
- Sinan Oğan'dan yeni açıklama: 'O an geliyor'
- Sinan Oğan'da eğilim hangi yönde?