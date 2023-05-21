Fed Başkanı Jerome Powell'dan faiz açıklaması

Yayınlanma: 21.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 21.05.2023 - 07:00

Fed Başkanı Jerome Powell, yaptığı konuşmada haziran faiz hakkında açık sinyaller verdi.

Powell, Cuma günü bir cyaptığı konuşmada, "Politika sıkılaştırmada uzun bir yol kat ettik ve politikanın duruşu kısıtlayıcı ve şimdiye kadarki sıkılaştırmamızın gecikmeli etkileri ve son bankacılık streslerinden kaynaklanan kredi sıkılaştırmasının boyutu hakkında belirsizlikle karşı karşıyayız. Buraya kadar geldikten sonra, dikkatli değerlendirmeler yapmak için verilere ve gelişen görünüme bakmayı göze alabiliriz" dedi.

YATIRIMCILAR TAHMİNLERİNİ YÜZDE 13'E İNDİRDİLER

Yatırımcılar, Powell'ın konuşmasından önceki yüzde 33'e kıyasla, gelecek ay faiz artırımına ilişkin tahminlerini yüzde 13'e indirdiler.

Powell'ın sözleri, bu hafta New York Fed Başkanı John Williams ve yakın zamanda Senato onayını beklerken başkan yardımcılığına aday gösterilen Vali Philip Jefferson da dahil olmak üzere liderlik ekibinin diğer üyelerinden gelen benzer beklentileri pekiştiriyor.

Nationwide Life Insurance Co baş ekonomisti Kathy Bostjancic, "Yorumları, temel görüşünün gelen verileri değerlendirmek için Haziran ayında ara vermek olduğunu gösteriyor" dedi. Beklentilerin üzerine çıksa da Fed başkanı, "sunduğu rehberlik sınırlı" olduğu için yine de bir artışa öncülük edebilir.