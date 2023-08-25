Fed Başkanı Jerome Powell'dan faiz açıklaması

Yayınlanma: 25.08.2023 - 17:31

Güncelleme: 25.08.2023 - 17:48

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole konferansında açıklamalarda bulundu.

Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonu belirli bir seviyeye indirene kadar para politikasında sıkılaşma adımlarını izleyeceklerini ifade etti.

Habertürk'ün derlediği habere göre, enflasyonun yüksek seviyelerde seyrettiğini belirten Powell, "Fed'in görevi enflasyonu yüzde 2 hedefine indirmektir ve bunu yapacağız. Önemli seviyede bir sıkılaştırmaya gittik. Enflasyon, zirvesinden düşmüş olsa bile çok yüksek seyretmektedir" şeklinde konuştu.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Gerekirse faizleri daha da yükseltmeye hazırız ve enflasyonun istikrarlı bir şekilde hedefimize doğru indiğinden emin olana kadar para politikasını kısıtlayıcı bir seviyede devam ettirme niyetindeyiz.

Çekirdek enflasyonun haziran ve temmuz aylarındaki düşük aylık gelişmelerini memnuniyetle karşıladık, ancak iki aylık iyi veri, enflasyonun hedefimize doğru sürdürülebilir bir şekilde düştüğüne dair güven oluşturmak için gerekenlerin sadece başlangıcı.

Enflasyonun yüzde 2'ye düşmesi için muhtemelen ortalamanın altında bir büyüme oranı gerekiyor. Çok az şey yapmak, hedefin üzerinde enflasyonun kalıcı hale gelmesine neden olabilir.

"KONUT FİYATLARINDA YAVAŞLAMAYA NEDEN OLDU"

Çok fazla şey yapmak da ekonomiye gereksiz zarar verebilir. Faiz duyarlılığı yüksek olan konut sektöründe para politikasının etkileri, faiz artırımlarının başlamasının hemen ardından belirginleşti.

Mortgage faizlerinin 2022'de ikiye katlanması, konut başlangıçlarının ve satışlarının düşmesine ve konut fiyatlarındaki yükselişin yavaşlamasına neden oldu.

Kiralardaki artış kısa sürede zirveye ulaştı ve ardından istikrarlı bir şekilde düştü. Barınma enflasyonuna ilişkin yukarı ve aşağı yönlü risklerin sinyalini yakalamak için piyasadaki kira verilerini yakından izlemeye devam edeceğiz.

Kısıtlayıcı para politikası finansal koşulları sıkılaştırarak trendin altında büyüme beklentisini destekledi.

"ENFLASYONDAKİ İYİLEŞMEYİ TEHLİKEYE SOKABİLİR"

Ekonominin beklendiği ölçüde soğumayabileceğine dair işaretlere karşı dikkatliyiz. Bu yıl şu ana kadar GSYİH (gayri safi yurt içi hasıla) büyümesi beklentilerin ve uzun vadeli eğilimin üzerinde gerçekleşti.

Büyümenin sürekli olarak ortalamanın üzerinde seyrettiğine dair ek kanıtların gelmesi, enflasyondaki iyileşmeyi tehlikeye sokabilir ve para politikasının daha da sıkılaştırılmasını gerektirebilir."