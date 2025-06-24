Fed Başkanı Powell’dan enflasyon uyarısı: Trump'ın faiz indirimi baskısı sürüyor!

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD Kongresi'nde sunduğu yarı yıllık Para Politikası Raporu kapsamında yaptığı konuşmanın metnini yayımladı. Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ndeki sunumunda para politikasına ve ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu.

TARİFELERİN EKONOMİK ETKİLERİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Powell, politika değişikliklerinin gelişmeye devam ettiğini belirterek, bunların ekonomi üzerindeki etkilerinin hâlâ netlik kazanmadığını ifade etti. Ticaret tarifelerinin nihai seviyesine bağlı olarak farklı etkiler doğurabileceğini vurgulayan Powell, “Yine de bu yıl tarifelerdeki artışların fiyatları yükseltmesi ve ekonomik aktivite üzerinde baskı oluşturması muhtemeldir” dedi.

Nisan ayında tarifelere ilişkin beklentilerin zirve yaptığını, ancak bu seviyeden itibaren düşüşe geçtiğini kaydeden Powell, enflasyon üzerindeki etkilerin kısa süreli olabileceği gibi kalıcı da olabileceğine dikkat çekti.

FED’İN HEDEFİ FİYAT İSTİKRARINI KORUMAK

Powell, enflasyonla mücadelede Fed’in kararlılığını yineleyerek, “Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) yükümlülüğü, uzun vadeli enflasyon beklentilerini sağlam şekilde sabit tutmak ve fiyat seviyesindeki tek seferlik artışın devam eden enflasyon sorunu haline gelmesini önlemektir” ifadesini kullandı.

Fed’in bu hedef doğrultusunda adım atarken maksimum istihdam ve fiyat istikrarını dengede tutacağını vurgulayan Powell, mevcut koşullarda herhangi bir politika değişikliği için daha fazla veriye ihtiyaç duyduklarını belirtti. “Şu an için politika duruşumuzda herhangi bir ayarlamayı değerlendirmeden önce ekonominin muhtemel gidişatı hakkında daha fazla bilgi edinmek üzere beklemek için iyi konumdayız” açıklamasında bulundu.

POWELL: EKONOMİ SAĞLAM, ENFLASYON YÜZDE 2’NİN ÜZERİNDE

Fed Başkanı, artan belirsizliklere rağmen ABD ekonomisinin sağlam duruşunu koruduğunu söyledi. İşsizlik oranının düşük seyrettiğini ve iş gücü piyasasının maksimum istihdam düzeyine yakın olduğunu belirten Powell, enflasyonun önemli ölçüde düştüğünü ancak halen uzun vadeli yüzde 2 hedefinin biraz üzerinde kaldığını dile getirdi.

TRUMP’TAN FAİZ İNDİRİMİ ÇIKIŞI

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformundaki paylaşımında Fed Başkanı Jerome Powell’ı hedef aldı. Trump, faiz oranlarının “en az iki ila üç puan” düşürülmesi gerektiğini savunarak, ekonomide olumsuz bir gelişme yaşanması durumunda Fed’in faiz artırımı yapabileceğini ifade etti.