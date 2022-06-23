Fed Başkanı Powell, resesyonun "kesinlikle bir olasılık" olduğunu söyledi
Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonu durdurmak için bir resesyonu tetiklemeye çalışmadıklarını, ancak bir ekonomik daralma riski ortaya çıksa da fiyatları kontrol altına almaya tamamen bağlı olduklarını söyledi.
Powell, ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi üyelerinin enflasyon ve resesyona ilişkin sorularını yanıtladı.
Foreks'de yer alan habere göre, faiz oranlarının hızla yükseltilmesinin ülke ekonomisini resesyona sürükleyip sürüklemeyeceğine yönelik bir soru üzerine Powell, "Kesinlikle bir olasılık. Bu bizim hedeflediğimiz bir sonuç değil ama kesinlikle bir olasılık" dedi.
"RESESYONU KIŞKIRTMAYA İHTİYACIMIZ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"
Powell, "Bir resesyonu kışkırtmıyoruz ve bir resesyonu kışkırtmaya ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu. Ancak Powell, uyguladıkları politikalarla birlikte bir resesyonun "kesinlikle bir olasılık" olduğunu ve geçtiğimiz birkaç ayda dünya genelinde yaşananların bir resesyona neden olmadan enflasyonu aşağı getirmeyi daha zor hale getirdiğini bildiğini de ifade etti.
Konuşmasında Fed'in politika faizini artırmaya devam etmesinin uygun olduğunu, ancak faiz artırım hızının ekonomik görünümü bağlı olması gerektiğini tekrarlayan Powell, gerektiği takdirde politika faizinin 100 baz puan artırılması olasılığını da dışlamadı.
Powell, "Enflasyon geçtiğimiz yıl kesinlikle yukarı yönlü şaşırttı ve daha fazla sürpriz yapabilir" diye konuştu.
Video Haberler
- Rusya'da askeri nakliye uçağı sert iniş yaptı
- 'Otomobili devirdiler'
- Kocaeli'de dilek feneri palmiye ağacını yaktı
- 136 göçmene sınır dışı
- Şişli'de evde zorla tutulan kadın kurtarıldı
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- 'Erdoğan’ın yazlık sarayına dayanınca...'
- Fatih'te yıkılan binadan demir parça düştü
- DBP'li Saliha Aydeniz ile ilgili fezleke komisyonda
- 'İşini yapmıyorsun, şov yapıyorsun'
En Çok Okunan Haberler
-
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
- 'Ben de bu kasayı Erdoğan’a atıyorum’
- 'Seçim altı ay sonrasına ertelenebilir'
- 'Prens Selman'a Saray'da mükellef sofra'
- Prof. Dr. Mazhar Bağlı için harekete geçildi
- Bisiklet tutkunları Ataköy’de buluşuyor!
- Kim hangi koltuğa oturacak?
- Fail Facebook'tan konum paylaşmış
- Beşiktaş'taki cinsel ilişki skandalında yeni gelişme