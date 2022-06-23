Fed Başkanı Powell, resesyonun "kesinlikle bir olasılık" olduğunu söyledi

23 Haziran 2022 Perşembe, 09:44

Powell, ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi üyelerinin enflasyon ve resesyona ilişkin sorularını yanıtladı.

Foreks'de yer alan habere göre, faiz oranlarının hızla yükseltilmesinin ülke ekonomisini resesyona sürükleyip sürüklemeyeceğine yönelik bir soru üzerine Powell, "Kesinlikle bir olasılık. Bu bizim hedeflediğimiz bir sonuç değil ama kesinlikle bir olasılık" dedi.

"RESESYONU KIŞKIRTMAYA İHTİYACIMIZ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"



Powell, "Bir resesyonu kışkırtmıyoruz ve bir resesyonu kışkırtmaya ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu. Ancak Powell, uyguladıkları politikalarla birlikte bir resesyonun "kesinlikle bir olasılık" olduğunu ve geçtiğimiz birkaç ayda dünya genelinde yaşananların bir resesyona neden olmadan enflasyonu aşağı getirmeyi daha zor hale getirdiğini bildiğini de ifade etti.

Konuşmasında Fed'in politika faizini artırmaya devam etmesinin uygun olduğunu, ancak faiz artırım hızının ekonomik görünümü bağlı olması gerektiğini tekrarlayan Powell, gerektiği takdirde politika faizinin 100 baz puan artırılması olasılığını da dışlamadı.

Powell, "Enflasyon geçtiğimiz yıl kesinlikle yukarı yönlü şaşırttı ve daha fazla sürpriz yapabilir" diye konuştu.