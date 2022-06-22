Son Dakika... Fed Başkanı Powell'dan faiz açıklaması: 'Daha fazla faiz artışı uygun'
Fed Başkanı Jerome Powell, Washington'da katıldığı toplantıda ABD'nin sıkı para politikasını kaldıracak kadar güçlü bir ekonomiye sahip olduğunu belirtti. Powell, "Enflasyon bizi yukarı yönlü şaşırttı. Daha çok sürpriz yaşanabilir. Daha fazla faiz artışı uygun olur, kararlar toplantı bazında alınacak" ifadelerini kullandı
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in 40 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyonu düşürmekte "oldukça kararlı" olduğunu ve politika yapıcıların "bunu yapmak için hızlı hareket ettiğini" söyledi.
Powell, ABD Senatosu Bankacılık Komitesi'ne hitaben yapacağı konuşma için hazırladığı metinde, "Herkesin yararına olan güçlü bir istihdam piyasası koşullarına sahip olmak istiyorsak enflasyonu düşürmemiz şart" dedi.
Powell enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefinin oldukça üzerinde kalmaya devam ettiğini, ancak gıda ve enerji fiyatlarının yansıtılmadığı çekirdek enflasyonun geçen ay hafif gerilemiş olabileceğine dair bazı işaretler olduğunu söyledi.
"EKONOMİ GÜÇLÜ PARA POLİTİKASINI SÜRDÜREBİLİR"
Fed, geçen hafta düzenlediği para politikası toplantısında enflasyondaki yükselişi önlemek için 1994 yılından bu yana en büyük faiz artırımına giderek faizleri 75 baz puan yükseltmişti.
Powell faiz artırımlarına devam etmenin uygun olacağını ancak faiz artırımlarının hızının açıklanacak ekonomik verilere ve ekonomik görünüme bağlı olmaya devam edeceğini söyledi.
Powell ekonominin çok güçlü ve sıkı para politikasını sürdürmek için iyi durumda olduğunu da ifade etti.
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