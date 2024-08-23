Fed Başkanı Powell'dan faiz açıklaması

Yayınlanma: 23.08.2024 - 17:27

Güncelleme: 23.08.2024 - 17:27

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, 2024 Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda konuştu.

Başkan Powell'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Politikanın düzenlenme zamanı geldi. Koşullar biraz daha sıkılaşmış durumda, pandemi öncesi seviyelere geliyoruz. Enflasyon hedefimize çok yaklaşmış durumda, yüzde 2 hedefimize ulaşacağımıza yönelik inancımız güçlendi.

Faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı verilere bağlı. İstihdam piyasasında daha büyük bir yavaşlama beklemiyoruz. Faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı verilere, görünüme ve risk dengesine bağlı olacak.

Parasal politikamız dezenflasyon için önemli rol oynadı. Enflasyon baskısını önlemek için aldığmız önlemler devam etti. Enflasyonun yeniden dengeleneceğini öngördük ve beklentilerimiz bu amaç etrafında şekillendi."