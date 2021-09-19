Fed Başkanı Powell'ın, Fed'in salgında aldığı tahvillerden tuttuğu ortaya çıktı
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, bankanın yeni tip koronavirüs salgınının etkileriyle mücadele kapsamında geçen yıl aldığı varlıklardan biri olan yerel yönetim tahvillerinden portföyünde tuttuğu bildirildi.
Fed Başkanı Powell'ın, Fed'in salgınla mücadele kapsamında aldığı tahvillerden tuttuğu ortaya çıktı. CNBC'nin haberinde, Fed Başkanı Powell, Boston Fed Başkanı Eric Rosengren ve Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin'in, bankanın 2020'de satın aldığı bazı varlıklara sahip olduğu aktarıldı.
Haberde, Powell'ın 1,25 milyon dolar ile 2,5 milyon dolar arasında yerel yönetim tahvillerinden portföyünde tuttuğu, söz konusu varlıkları 2019'da aldığı ve bunun rapor edilen toplam varlıklarının sadece küçük bir kısmı olduğu kaydedildi. Fed, geçen yıl bu varlık türünden 5 milyar doların üzerinde alım gerçekleştirmişti.
GAYRİMENKUL ORTAKLIĞINA SAHİP
Rosengren'in de ipoteğe dayalı menkul kıymetlere sahip 151 bin dolar ile 800 bin dolar değerinde gayrimenkul yatırım ortaklığına sahip olduğu belirtilen haberde, Barkin'in ise 2020'den önce 1,35 milyon dolar ile 3 milyon dolar arasında şirket tahvili alımı yaptığı, söz konusu şirketler arasında Pepsi, Home Depot ve Eli Lilly'nin yer aldığı bildirildi.
Haberde, söz konusu işlemlerin, Fed'in kurallarını ihlal etmediği ancak Fed'in çıkar çatışması politikaları ve banka yetkililerinin gözetimi hakkında soru işaretleri yarattığı ifade edildi.
Fed Başkanı Powell, banka yetkililerinin kişisel portföylerinin kamuoyunun gündemine gelmesinin ardından, geçen hafta üst düzey Fed yetkililerinin finansal varlıkları ve işlemleri için etik kurallarının gözden geçirilmesi talimatını vermişti.
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