Fed kararından sonra altında dalgalanma: Altın fiyatları ne kadar oldu?

Fed'in 50 baz puanlık faiz artırımı tüm piyasaları etkiledi. Dün bir önceki güne göre düşüşle kapanan altın piyasasında, bugün ons altın fiyatı gün içinde en düşük 1.866,22 dolar olurken en yüksek 1.878,35 doları gördü. Altın fiyatlarındaki dalgalanma yurttaşların dikkatini üzerine çekiyor.

cumhuriyet.com.tr
06 Mayıs 2022 Cuma, 09:39
Fed kararından sonra altında dalgalanma: Altın fiyatları ne kadar oldu?
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İşte yurttaşlar tarafından dikkatle takip edilen güncel altın alış- satış fiyatları:

ALTIN ONS

ALIŞ: 1.876,97

SATIŞ:1.915,08

22 AYAR BİLEZİK (GR)

ALIŞ:820,76

SATIŞ:850,17

YARIM ALTIN

ALIŞ:2.943,00

SATIŞ:2.987,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.472,00

SATIŞ: 1.493,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.033,00

SATIŞ: 6.107,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 897,58 TL

SATIŞ: 897,75 TL


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