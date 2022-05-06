Fed kararından sonra altında dalgalanma: Altın fiyatları ne kadar oldu?
Fed'in 50 baz puanlık faiz artırımı tüm piyasaları etkiledi. Dün bir önceki güne göre düşüşle kapanan altın piyasasında, bugün ons altın fiyatı gün içinde en düşük 1.866,22 dolar olurken en yüksek 1.878,35 doları gördü. Altın fiyatlarındaki dalgalanma yurttaşların dikkatini üzerine çekiyor.
İşte yurttaşlar tarafından dikkatle takip edilen güncel altın alış- satış fiyatları:
ALTIN ONS
ALIŞ: 1.876,97
SATIŞ:1.915,08
22 AYAR BİLEZİK (GR)
ALIŞ:820,76
SATIŞ:850,17
YARIM ALTIN
ALIŞ:2.943,00
SATIŞ:2.987,00
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.472,00
SATIŞ: 1.493,00
ATA ALTIN
ALIŞ: 6.033,00
SATIŞ: 6.107,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 897,58 TL
SATIŞ: 897,75 TL
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