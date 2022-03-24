'Fed, faiz artışında daha hızlı olmalı'

24 Mart 2022 Perşembe, 00:00

Habertürk'te yer alan habere göre; Bullard, Bloomberg’e verdiği mülakatta Fed’in faz artışı ve bilanço küçültme konusunda aceleci olması gerektiğini belirtti.

Bullard konu hakkında “Fed enflasyonu kontrol altında tutmak için agresif biçimde hareket etmeli” değerlendirmesini yaptı.

Bullard geçen haftaki 25 baz puanlık faiz artış kararına muhalefet etmiş, 50 baz puanlık faiz artışını desteklemişti.

Bullard “çok düşük faiz oranı ve büyük bir bilançomuz var, enflasyondaki yukarı yönlü baskıları durdurmak için agresif politika izlemeliyiz. 50 baz puanlık artış kesinlikle değerlendirilmeli” şeklinde konuştu.