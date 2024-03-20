FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz beklentisi ne yönde?

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı, küresel piyasaları yakından takip eden yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz beklentisi ne yönde?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.03.2024 - 12:37
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz beklentisi ne yönde?
Abone Ol google-news

Dolar, altın, borsa ve kripto para piyasasına doğrudan etki eden FED faiz kararının mart ayında ne yönde olacağı merak ediliyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz beklentisi ne yönde?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez bankası (FED) mart ayı faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 20 Mart 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da kritik faiz kararı açıklanacak.

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Küresel piyasalarda gözler bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına çevrilirken, risk iştahı sınırlı da olsa pozitif seyrediyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metninden ve Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, son dönemde açıklanan makroekonomik verilerin enflasyon endişelerini beslemeye devam ettiğini belirterek, Fed'in bu sinyalleri nasıl değerlendirdiğine ilişkin ipuçlarının gelecek dönemde atılacak adımlar açısından önemli olduğunu söyledi.


ABD Merkez Bankası haberleri fed haberleri Fed faiz kararı haberleri

İlgili Haberler

Kafede başlayan tartışma caddeye taştı

Kafede başlayan tartışma caddeye taştı
Mars'ta keşfedilen gizli devasa yanardağda yaşam belirtileri olabilir

Mars'ta keşfedilen gizli devasa yanardağda yaşam belirtileri olabilir
Bohay Denizi'nde dev petrol rezervi keşfedildi

Bohay Denizi'nde dev petrol rezervi keşfedildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erkan Baş Gökhan Zan'ın adaylığının çekilmesine ilişkin konuştu: 'Kendi geleceğimi düşünmem lazım' iddiası

Erkan Baş Gökhan Zan'ın adaylığının çekilmesine ilişkin konuştu: 'Kendi geleceğimi düşünmem lazım' iddiası
Beşiktaş sözleşmesini feshetmişti: Emirhan Delibaş’ın yeni adresi belli oldu!

Beşiktaş sözleşmesini feshetmişti: Emirhan Delibaş’ın yeni adresi belli oldu!
Hatay’da bir partinin adayının çekilerek Lütfü Savaş'a destek vereceği açıklandı

Hatay’da bir partinin adayının çekilerek Lütfü Savaş'a destek vereceği açıklandı
TFF’de flaş istifa: Devamı gelebilir!

TFF’de flaş istifa: Devamı gelebilir!
Kadıköy’deki Osayi Samuel’in grafitisi silindi, belediye talebin emniyetten geldiğini açıkladı

Kadıköy’deki Osayi Samuel’in grafitisi silindi, belediye talebin emniyetten geldiğini açıkladı
Günlük burç yorumları: 21 Mart 2024 Perşembe Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Mart 2024 Perşembe Kova burcu yorumu
Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ı meydana davet etti: 'Bekliyoruz vallahi, gel'

Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ı meydana davet etti: 'Bekliyoruz vallahi, gel'
Hull City teknik direktöründen Fenerbahçe ve Galatasaray sözleri: ‘Şimdilerde daha çok ilgiliyim’

Hull City teknik direktöründen Fenerbahçe ve Galatasaray sözleri: ‘Şimdilerde daha çok ilgiliyim’