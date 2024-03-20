Yayınlanma: 20.03.2024 - 12:37

Güncelleme: 20.03.2024 - 12:37

Dolar, altın, borsa ve kripto para piyasasına doğrudan etki eden FED faiz kararının mart ayında ne yönde olacağı merak ediliyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz beklentisi ne yönde?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez bankası (FED) mart ayı faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 20 Mart 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da kritik faiz kararı açıklanacak.

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Küresel piyasalarda gözler bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına çevrilirken, risk iştahı sınırlı da olsa pozitif seyrediyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metninden ve Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, son dönemde açıklanan makroekonomik verilerin enflasyon endişelerini beslemeye devam ettiğini belirterek, Fed'in bu sinyalleri nasıl değerlendirdiğine ilişkin ipuçlarının gelecek dönemde atılacak adımlar açısından önemli olduğunu söyledi.