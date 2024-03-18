Kafede başlayan tartışma caddeye taştı
Başakşehir’de bir kafe içerisinde iki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kafenin dışında birbirlerine acımasızca saldıran şahıslardan bazıları araçların üzerinden atlarken polis ekipleri kavgayı ayırmakta zorluk yaşadı.
Başakşehir Başak Mahallesi’ndeki bir kafede bulunan iki grup henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Grubun tartışması dışarıda da devam etti. Tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı.
Birbirine tekme ve tokatla saldıran şahıslar araya giren polislere rağmen kavgaya devam etti. Birbirlerine araçların üzerinden atlayarak saldıran şahısların kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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