ABD Merkez Bankası (FED) 2026'nın üçüncü faiz kararını açıklamak için toplanacak. Enflasyon verileri, istihdam rakamları ve küresel ekonomik belirsizliklerin gölgesinde yapılacak olan kritik toplantı piyasaları doğrudan etkileyecek. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Nisan ayı FED faiz kararı ne zaman?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED'in Nisan ayı FOMC (Federal Açık Piyasa Komitesi) toplantısı 28-29 Nisan 2026 tarihlerinde yapılacak. Kritik görüşmeler iki gün sürecek. FED faiz kararı ise 29 Nisan Çarşamba günü Türkiye saati ile 21.00'de duyurulacak.

FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Piyasa analistleri ve ekonomistlerin büyük bir çoğunluğu, FED'in Nisan ayında faizleri sabit bırakacağı görüşünde birleşiyor.

Sabit Tutma İhtimali: Piyasalardaki genel beklenti, faizlerin mevcut seviyesinde korunması yönünde %98'in üzerinde seyrediyor.

Faiz İndirimi Olacak mı? Mevcut ekonomik görünüm ve enflasyon riskleri nedeniyle kısa vadede bir faiz indirimi olasılığı düşük görülüyor. Ancak yılın geri kalanı için indirim sinyallerinin verilip verilmeyeceği yakından izleniyor.