Cumhuriyet Gazetesi Logo
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Nisan ayı FED faiz kararı ne zaman?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Nisan ayı FED faiz kararı ne zaman?

29.04.2026 09:34:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Nisan ayı FED faiz kararı ne zaman?

Nisan ayı FED faiz kararı merakla bekleniyor. Küresel piyasaların gözü kulağı ABD Merkez Bankası'na çevrildi. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Nisan ayı FED faiz kararı ne zaman?

ABD Merkez Bankası (FED) 2026'nın üçüncü faiz kararını açıklamak için toplanacak. Enflasyon verileri, istihdam rakamları ve küresel ekonomik belirsizliklerin gölgesinde yapılacak olan kritik toplantı piyasaları doğrudan etkileyecek. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Nisan ayı FED faiz kararı ne zaman?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED'in Nisan ayı FOMC (Federal Açık Piyasa Komitesi) toplantısı 28-29 Nisan 2026 tarihlerinde yapılacak. Kritik görüşmeler iki gün sürecek. FED faiz kararı ise 29 Nisan Çarşamba günü Türkiye saati ile 21.00'de duyurulacak.

Image

FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Piyasa analistleri ve ekonomistlerin büyük bir çoğunluğu, FED'in Nisan ayında faizleri sabit bırakacağı görüşünde birleşiyor.

Sabit Tutma İhtimali: Piyasalardaki genel beklenti, faizlerin mevcut seviyesinde korunması yönünde %98'in üzerinde seyrediyor.

Faiz İndirimi Olacak mı? Mevcut ekonomik görünüm ve enflasyon riskleri nedeniyle kısa vadede bir faiz indirimi olasılığı düşük görülüyor. Ancak yılın geri kalanı için indirim sinyallerinin verilip verilmeyeceği yakından izleniyor.

İlgili Konular: #ABD #fed #faiz #Fed faiz kararı

İlgili Haberler

Trump’ın Fed adayı Warsh’tan ilk rest: 'Aile kavgası istiyorum'
Trump’ın Fed adayı Warsh’tan ilk rest: 'Aile kavgası istiyorum' ABD Merkez Bankası (Fed) başkan adayı Kevin Warsh'ın yeni dönemde daha tartışmalı bir yönetim tarzı benimseyeceğini açıklaması, Jerome Powell sonrası para politikasının seyrine dair soru işaretlerini beraberinde getirdi. Siyasi kanadın faiz indirimi talepleri ile kurulun enflasyon odaklı temkinli duruşu arasındaki denge, mayıs ayındaki görev değişimiyle birlikte netlik kazanacak.
40 kez yapılan vergi affı, varlık barışı düzenlemelerinin 15’i AKP döneminde: Varlık barışı tartışması
40 kez yapılan vergi affı, varlık barışı düzenlemelerinin 15’i AKP döneminde: Varlık barışı tartışması AKP’nin 2008’den itibaren yedi kez denediği “varlık barışı” yeniden gündemde. Uygulamanın kayıt dışı servet girişine neden olacağı belirtilirken, vergi adaletsizliği ve gri liste riski tartışılıyor.
Petrol piyasasında deprem: Birleşik Arap Emirlikleri OPEC'ten ayrıldı
Petrol piyasasında deprem: Birleşik Arap Emirlikleri OPEC'ten ayrıldı Küresel enerji piyasalarında dengeleri değiştirecek bir gelişme yaşandı; Birleşik Arap Emirlikleri, stratejik hedefleri doğrultusunda OPEC+ ittifakından ayrılma kararı aldığını duyurdu.
Dünya Bankası'ndan korkutan 'açlık' senaryosu: 45 milyon kişi risk altında
Dünya Bankası'ndan korkutan 'açlık' senaryosu: 45 milyon kişi risk altında Dünya Bankası, bölgedeki savaşın tetiklediği emtia krizi nedeniyle küresel gıda güvenliğinin alarm verdiğini duyurdu. Enerji ve gübre maliyetlerindeki tarihi artışın temel tüketim maddelerine yansımasıyla milyonlarca insanın açlık riskiyle karşı karşıya kalabileceği vurgulandı.