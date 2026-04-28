Petrol piyasasında deprem: Birleşik Arap Emirlikleri OPEC'ten ayrıldı

Küresel petrol piyasalarının merkezinde yer alan Batı Asya’da jeopolitik dengeler yeniden şekilleniyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), uzun vadeli stratejik ve ekonomik hedefleri doğrultusunda OPEC ve Rusya öncülüğündeki OPEC+ ittifakından ayrılma kararı aldığını duyurdu.

Karar, bölgedeki savaşın ve Hürmüz Boğazı’ndaki ablukaların enerji arzını "tarihi" seviyede daralttığı bir süreçte alındı.

STRATEJİK HEDEFLER ÖNE ÇIKTI

Resmi açıklamada, söz konusu kararın BAE’nin enerji politikalarındaki "evrimin" bir parçası olduğu belirtildi. Ayrılıkla birlikte öne çıkan başlıca hedefler şu şekilde sıralandı:

Stratejik Esneklik: Piyasa koşullarına daha hızlı ve bağımsız tepki verebilme kapasitesinin artırılması

Günlük 5 milyon varil üretim hedefinin kota sınırlaması olmaksızın gerçekleştirilmesi

Sorumlu Katkı: Küresel piyasa istikrarına "düşünceli ve sorumlu bir şekilde" katkının sürdürüleceği, ancak bunun örgüt dışında yapılacağı

HÜRMÜZ BOĞAZI VE LOJİSTİK AVANTAJ

2026 yılında büyük ölçüde kapalı olan Hürmüz Boğazı’na alternatif olarak BAE’nin Füceyre boru hattı ve terminali, ülkeye önemli bir ihracat avantajı sağlıyor.

Brent petrol fiyatlarının 100-110 dolar bandında seyrettiği ve arz sıkışıklığının yaşandığı mevcut ortamda, BAE’nin üretim kotalarının yatırım iştahını sınırladığı gerekçesiyle bir süredir OPEC+ içinde rahatsızlık duyduğu ifade ediliyordu.

OPEC İÇİN KRİTİK KAYIP

BAE, Suudi Arabistan ve Irak’ın ardından OPEC’in en büyük üçüncü üreticisi konumunda bulunuyordu. Abu Dabi yönetiminin ittifaktan ayrılması, yalnızca arz kontrolü açısından değil, aynı zamanda Körfez ülkeleri arasındaki diplomatik uyum ve OPEC’in küresel fiyat belirleme gücü açısından da önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor.