Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Mayıs 2023 Fed faiz toplantısı ne zaman? Fed faiz beklentisi ne?

Yayınlanma: 02.05.2023 - 11:41

Güncelleme: 02.05.2023 - 11:41

Fed'in para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağına yerleşti. Piyasaların gözü Başkan Jerome Powel tarafından yapılacak olan ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararına çevrildi. ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı, PPK toplantısının ardından açıklanacak. ABD Para Politikası Kurulu tarafından gerçekleştirilecek olan toplantı heyecanla bekleniyor.

MAYIS 2023 FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

Fed faiz kararının belirleneceği toplantı 2-3 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek



FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Fed' faiz kararı 3 Mayıs akşamı saat 21.00'de Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklaması ile duyurulacak.



FED FAiZ BEKLENTiSi NE?



Fed'in yarın politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın yıl sonuna kadar 2 kez faiz indirimine gidebileceği fiyatlansa da söz konusu fiyatlamaların yarınki gelişmelere paralel değişebileceği ifade ediliyor.