Fed faiz kararı öncesi Asya borsaları karışık seyir izledi

15 Haziran 2022 Çarşamba, 10:50

ABD'de geçen hafta açıklanan mayıs ayı enflasyon verisinin beklentileri aşması sonrası Fed'in para politikasında agresif tutum izleyeceği ve ülke ekonomisinin resesyona gireceği endişeleri piyasalarda dalgalanmaların sürmesine neden oluyor.

Bu akşam açıklanacak Fed'in faiz kararı öncesi oynaklığın sürdüğü gözlenirken, para piyasalarında bankanın 75 baz puanlık faiz artışı fiyatlansa da izlenecek farklı seçeneklerin olması belirsizliklerin gündemde kalmasını sağlıyor.

Söz konusu belirsizlikler karşısında Avrupa Merkez Bankası (ECB) mevcut piyasa koşullarını görüşmek üzere bugün planlanmamış bir toplantı yapma kararı aldı. Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) cuma günkü toplantısı öncesi getiri eğrisi hedefini korumak amacıyla tahvil alımlarını artırması da bankanın politikalarının sürdürülebilirliğine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Makroekonomik veri tarafında Çin'de bugün açıklanan verilere göre, mayısta perakende satışlar yıllık yüzde 6,7 azalırken, sanayi üretimi yüzde 0,7 artışla zayıf toparlanma işareti gösterdi. Karışık sinyaller veren verilere karşın, Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) para politikasını gevşetmek için hala alanının olduğuna ilişkin görüşler ve teknoloji şirketlerine yönelik regülasyonlarda sona gelindiğine yönelik beklentiler Çin borsasını destekledi.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 artarak 3.305 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,8 azalarak 2.447 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 düşüşle 26.326 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,7 altında 134,6'da dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 yükselişle 52.722 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 değer kazancıyla 21.281 puanda seyrediyor.