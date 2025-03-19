Fed faiz kararını açıkladı! Mart 2025 fed faiz kararı belli oldu!

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.

Fed faiz kararını açıkladı! Mart 2025 fed faiz kararı belli oldu!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.03.2025 - 21:15

Piyasaların merakla beklediği Mart ayı Fed faiz kararı başta altın fiyatları, hisse senetleri ve kripto paralar olmak üzere yatırımcıların radarında yer alıyordu. Mart 2025 Fed faiz kararı belli oldu. Buna göre Fed beklentiler doğrultusunda faizi yüzde 4,50-4,25 aralığında sabit tuttu.

Fed geçen ay da faizi 3 toplantı üst üste artırım kararı almasının ardından sabit bırakmıştı. Aralık ve kasım aylarında 25 baz puanlık faiz indirimine giden FOMC eylül ayında faizi 50 baz puan düşürmüştü.

FOMC tarafından yayımlanan karar metninde son göstergelerin, ekonomik faaliyetin sağlam bir hızla genişlemeye devam ettiğini gösterdiği belirtildi.


Etiketler: #fed #Fed faiz kararı

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