Yayınlanma: 24.01.2025 - 12:43

Güncelleme: 24.01.2025 - 12:43

Dünyanın gözü, 2025 Ocak ayında Amerika Merkez Bankası'nın (FED) açıklayacağı faiz kararına çevrilmiş durumda. Peki, FED faiz toplantısı ne zaman? Faiz beklentisi ne yönde? Turmp'ın etkisi faize ne yönde olacak?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası'nın (FED) 2025 yılındaki ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı 28-29 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Toplantının ardından faiz kararı, 29 Ocak 2025 Çarşamba günü ABD Doğu Saati ile 14:00'te (TSİ 22:00) açıklanacak.

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Ocak ayındaki toplantıda faiz oranlarının sabit tutulması öngörülürken, yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirimi beklentileri bulunmaktadır. Özellikle, 2025 yılı boyunca toplamda 50-75 baz puanlık faiz indirimi yapılabileceği tahmin edilmektedir.